Loano, tragedia sul lavoro in via Stella: precipita durante delle lavorazioni su un edificio, morto un operaio quarantenne

Tragedia in un cantiere a Loano nel pomeriggio odierno, dell'1 settembre, dove un operaio è precipitato dal tetto di un edificio mentre eseguiva delle lavorazioni in quota, in edilizia acrobatica, cadendo al suolo e perdendo la vita.

Per l'uomo, sulla quarantina, sono stati vani purtroppo i soccorsi, nonostante l'intervento pronto dei militi di Pietra Soccorso e dell'automedica del 118. Insieme a lui è rimasto ferito un collega, trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto si è recato anche il personale dell'ufficio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl2 savonese, oltre ai Carabinieri e alla Polizia locale. Dell'accaduto è stato informato il pm dottor Luca Traversa.

