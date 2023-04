Peste Suina, Regione Liguria accoglie la nuova ordinanza: "Già attivati per limare alcuni aspetti, ma nel complesso è positiva" (VIDEO)

Alessandro Piana, vicepresidente e assessore di Regione Liguria, commenta così la nuova ordinanza emanata in riferimento alla zona infetta, che in Liguria coinvolge le province di Genova e Savona.

"Ovviamente è un'ordinanza che va migliorata - aggiunge Piana - pertanto con gli uffici legislativi della Regione e con il presidente Toti ci siamo già attivati per limare alcuni aspetti che non tengono perfettamente conto di quelle che sono le caratteristiche principali della nostra regione, del genovesato e di alcune realtà di Savona, come l'importanza dell'outdoor in queste aree".