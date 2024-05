Buca sull'asfalto sull'Aurelia a Celle, si prolunga il senso unico: fine lavori il 15 maggio

Era previsto il fine lavori per quest'oggi, venerdì 10 maggio, ma Anas ha firmato un'ordinanza che proroga gli interventi fino a mercoledì 15.

Il senso unico alternato regolato dal semaforo quindi sarà presente, probabilmente, ancora 5 giorni sulla via Aurelia a Celle in località Casarino a causa del cedimento di una parte di carreggiata lato mare.

La buca che si era venuta a creare sull'asfalto si era verificata lo scorso 25 aprile e dai giorni successivi con il posizionamento dell'impianto semaforico non sono mancati gli imponenti rallentamenti alla viabilità con le code che al mattino si venivano a creare in direzione Savona e viceversa la sera in direzione Varazze.

Nei giorni scorsi (i lavori sono partiti la settimana scorsa) il traffico è andato totalmente in tilt con l'incolonnamento delle auto che è scattato persino da Albissola Marina. Per questo la ditta incaricata aveva deciso di posizionare i movieri per velocizzare il passaggio.