Fiera del libro a Cairo, la seconda edizione scalda i motori

La seconda edizione della fiera del libro a Cairo Montenotte si prospetta come un evento entusiasmante per gli amanti della cultura e della lettura. Con il tema "Libri, Passaporto per il Mondo", l'evento promette di offrire un'esperienza coinvolgente e stimolante per lettori di tutte le età.

La fiera si svolgerà dal 23 al 26 maggio e sarà arricchita da una vasta gamma di attività legate al mondo dei libri e della lettura. Saranno affrontati diversi temi, dall'economia al turismo, dalla storia alla natura, offrendo agli ospiti l'opportunità di esplorare nuove prospettive e arricchire le proprie menti.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini, con laboratori didattici e presentazioni di libri appositamente pensati per loro. Gli studenti delle scuole superiori avranno l'opportunità di presentare i loro progetti letterari e naturalistici, promuovendo così la creatività e l'innovazione nel campo della letteratura.

La fiera ospiterà anche eventi artistici, tra cui una mostra fotografica dedicata al mondo dei libri e una mostra di pittura di Gianni Pascoli. Gli spettacoli teatrali, con la partecipazione di compagnie locali e di attori di fama nazionale, contribuiranno a rendere l'evento ancora più coinvolgente.

Inoltre, sarà possibile partecipare a visite guidate al centro storico di Cairo, scoprendo curiosità storiche e tradizionali della città. La presenza di scrittori locali, case editrici e librerie offrirà agli ospiti l'opportunità di entrare in contatto con la comunità letteraria e culturale locale e di scoprire nuovi autori e opere.

La rassegna si propone come un'occasione unica per promuovere la lettura come strumento di apertura mentale, dialogo interculturale e crescita personale.