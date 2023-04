Come scommettere su eventi di boxe e MMA

Ogni sport ha le sue caratteristiche, che dovrebbero essere prese in considerazione quando si piazzano pronostici nei bookmaker. Le scommesse su uno sport come il pugilato non fanno eccezione, molti fattori e caratteristiche devono essere presi in considerazione. Per esempio la valutazione degli atleti, la loro forma fisica, le statistiche di vittorie e sconfitte, motivazione e altro. Questo non garantisce una previsione accurata di tutti i risultati degli incontri, perché nessuno è immune da circostanze e situazioni impreviste.

Allo stesso tempo, lo studio costante delle caratteristiche del pugilato consentirà di ridurre al minimo i rischi di perdita, il che consentirà di realizzare costantemente profitti su questo sport, effettuando scommesse sui bookmaker non AAMS.

La boxe e le scommesse sportive

La boxe è uno sport di contatto. Ci sono regole chiaramente definite, cosa può e non può essere fatto e i giudici controllano attentamente che il regolamento venga rispettato. In genere, il combattimento dura 12 round, ma può essere interrotto in anticipo in caso di knockout (KO). Questo sport è particolarmente interessante per chi ama scommettere sulla vittoria di uno o di un altro atleta. Da notare che le scommesse sulla boxe hanno cominciato a diffondersi ben prima dell’avvento dei bookmaker. Questo è uno dei modi più antichi per scommettere sullo sport.

Oggi le scommesse sportive, tra cui boxe e MMA, sono un'opportunità unica non solo per godersi un'interessante partita tra forti rivali, ma anche per guadagnare soldi scommettendo sulla vittoria/sconfitta di uno o di un altro atleta. Molti bookmaker offrono ai propri clienti di cimentarsi nella previsione della boxe e delle arti marziali miste.

Come scommettere sul pugilato

Prima di tutto, devi capire lo sport specifico su cui vuoi scommettere, questo vale anche per il pugilato. Se punti solo per interesse e piacere, non c'è nulla di cui preoccuparsi, ma non fare grandi scommesse in questo caso. Tuttavia se vuoi fare delle scommesse reali su un incontro di boxe devi considerare alcuni fattori:

tipo di incontro - per quale cintura combatteranno gli atleti, il compenso riceverà il vincitore e cose di questo genere;

analisi della forma fisica dei rivali;

motivazione dei pugili – è importante qui non solo ascoltare le parole dell'atleta su come batterà l'avversario in 3 round, ma anche tenere conto dei suoi recenti incontri e capacità di resistere a pugili più forti;

statistiche (numero di vittorie e sconfitte, numero di knockout, knockdown).

Dopo un'analisi approfondita dell’incontro è necessario monitorare da vicino l'evento sportivo in modalità live. Pertanto, sarai in grado di assicurarti e proteggere la tua scommessa se qualcosa va storto rispetto al tuo pronostico.

Tipi di scommesse sulla boxe

La boxe offre diverse possibilità di scommessa, ecco le maggiori:

risultato principale, in questo caso basta indovinare chi vincerà l'incontro;

vittoria anticipata, in questo caso stai pronosticando che uno dei due pugili batta l’altra con un KO, scommettere su questo può portare una vincita più alta;

vittoria ai punti, spesso gli incontri finiscono dopo 12 round e il vincitore viene assegnato all'atleta in base al numero di punti che ha ottenuto per l'intero combattimento;

numero dei round, in questo caso, bisogna pronosticare quanti round ci saranno pronosticando se il totale sia sopra o sotto un certo valore.

Nelle scommesse sugli sport nel pugilato, scegli i combattimenti più vicini e prova a prevedere prima l'esito dell'incontro, mettendo una piccola somma di denaro su questo risultato. Sperimenta con piccoli importi o su un conto virtuale e solo dopo inizia ad aumentare gradualmente la tua posta di gioco.

Le caratteristiche dell’MMA

L’MMA (arti marziali miste) per la sua bellezza e divertimento ha da tempo superato gli incontri di boxe, Le scommesse sportive sulle MMA online sono offerte in quasi tutti i bookmaker online. Per guadagnare soldi su questo sport, devi conoscere le caratteristiche di MMA, UFC e altri combattimenti senza regole.

I combattimenti qui sono molto più frequenti che nella boxe moderna, il che non può che piacere ai fan di questo sport. Le arti marziali miste sono uno sport unico che ha le sue caratteristiche. Anche in questo caso prima di lanciarsi a capofitto nel piazzare scommesse occorre tenere presente dei punti:

statistiche e cronologia degli ultimi combattimenti, è importante prestare attenzione agli ultimi risultati dell'atleta, poiché le battaglie più vecchie potrebbero non mostrarti tutta la verità.

condizione fisica e psicologica degli atleti, è necessario tenere conto della frequenza con cui il combattente si esercita, con chi conduce combattimenti professionali, con chi si allena, se ha avuto disturbi mentali;

valutazione totale degli atleti.

È inoltre necessario conoscere bene le regole delle MMA, seguire le gare in corso, per essere sempre al corrente degli eventi.

È possibile guadagnare soldi con le scommesse sull’MMA?

Alcuni giocatori commettono errori, pensando che sia impossibile guadagnare sulle scommesse di boxe o MMA visto che gli incontri non sono così frequenti come le stesse partite di calcio, tennis o basket, ci sono varie restrizioni o altri motivi.

In effetti, gli incontri di boxe non sono così numerosi come succedeva qualche decina di anni fa ma questo non è certo un ostacolo nel poterci ricavare un profitto con le scommesse. L'importante è fare previsioni precise e di alta qualità per quegli eventi sportivi che conosci, e anche allora per te non farà alcuna differenza su ciò che scommetti.

Boxe e MMA: questi sport possono essere pronosticati senza uscire di casa, ma osservando attentamente l'andamento di ogni combattimento. Cerca subito un bookmaker che offra questo tipo di scommesse e prova a fare le tue prime previsioni. Ricorda sempre di partire con cifre piccole e non mettere in gioco del denaro che non puoi permetterti di perdere. Scommettere sulla boxe e sull’MMA deve essere solo un divertimento, non farlo mai diventare un’ossessione.