Rocciatore precipita da una parete sul Bric Pianarella: volo di una trentina di metri

Una caduta decisamente preoccupante quella che ha visto coinvolto un rocciatore in scalata sulla falesia "Paperino" in prossimità del Bric Pianarella, zona tra le più frequentate nel periodo primaverile da appassionati di tutto il mondo nell'entroterra tra Finale Ligure e Orco Feglino, in questi giorni decisamente presa d'assalto dagli sportivi.

Secondo quanto riferito la vittima, un ragazzo di circa una trentina di anni, sarebbe precipitata dalla roccia cadendo al suolo dopo aver compiuto un volo di una trentina di metri circa.

Immediata è scattata la chiamata di alcune persone presenti sul posto anch'esse per arrampicare, dove si sono precipitati i Vigili del fuoco insieme ai militi della Croce Bianca di Marina, con l'automedica Sierra2, e al personale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione finalese.

Per permettere il trasporto dell'uomo in tempi il più brevi possibili al Santa Corona è stata chiesta l'attivazione anche dell'elisoccorso Grifo1.

