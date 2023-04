"Cengio Cambia", il candidato sindaco Marazzo inaugura il point elettorale

"Cengio Cambia" inaugura il point elettorale. L'appuntamento è fissato per la giornata odierna, lunedì 24 aprile, alle ore 18 in via Padre Garello, 19. A seguire ci sarà un piccolo rinfresco.

"Il nostro progetto parte da qui, dalla volontà di ridare al paese di Cengio una seria possibilità di sviluppo, senza rimanere ancorati ai fantasmi del passato", spiega il candidato sindaco Massimo Marazzo.

cco i componenti della lista "Cengio Cambia": Alex Fabiano, classe 1990, ingegnere meccanico presso Simic s.p.a. di Camerana (CN), impegnato in diversi ambiti associativi; Francesca Usai, classe 1990, impiegata commerciale e amministrativa presso Recar srl di Saliceto (CN), scrittrice, blogger e autrice di poesie; Sandro La Rocca 1971, impiegato logistico presso Reefer Terminal SpA, presidente Polisportiva Cairo, vicepresidente Basket Cairo, direttore sportivo di Atletica Gillardo; Riccardo Benetti, classe 1968, imprenditore nel settore metallurgico ed infissi, responsabile del Movimento animalista Liguria. Pietro Dani, classe 2002, consulente assicurativo presso Generali Italia SPA; Carlo Coco, classe 1947 chimico industriale, già dirigente Asl in pensione; Maria Saveanu, classe 1958, ausiliaria presso Casa Scapoli; Claudio Garolla, classe 1964 artigiano settore alimentare; Carla De Vecchi, classe 1966, tecnico laboratorio biomedico presso l'ospedale di Cairo Montenotte e referente rete associativa A.N.A.S. Italia; Giacomo Lequio, classe 1997, laureato in economia e gestione d'impresa, consulente per istituti finanziari.