Il candidato sindaco Rodolfo Mirri (Cambia Carcare): "Ecco il debito delle amministrazioni precedenti: i numeri parlano chiaro"

"Meno 395.671,19 euro: i numeri parlano da soli. Questo è il debito che lascia l'amministrazione De Vecchi, Bologna, Ferraro". L'attacco del candidato sindaco della lista "Cambia Carcare" Rodolfo Mirri che aggiunge: "Questa è la realtà odierna".

"L'organo di revisione dei conti ha rilevato che il piano di disavanzo deliberato nel 2022 e funzionale a riassorbire il disavanzo prodottosi nel 2021, pari a meno 326.197,22 euro, non è stato adempiuto".

"Inoltre nel corso del 2022 il disavanzo si è ulteriormente incrementato di 69.473,98 euro, raggiungendo i meno 395.671,20 euro", aggiunge.

"La Corte dei Conti imporrà un rientro in due anni pari a 197.835,59 euro l'anno: 197.835,59 euro in sei mesi nel 2023 e 197.835,60 euro in 12 mesi nel 2024 - conclude - Questa è la situazione. I cittadini ne prendano atto".