Finale, scontro frontale tra auto e moto sul rettilineo della Caprazoppa: la vittima è il 17enne Andrea Mileto

Immediato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca finalese, purtroppo però per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche la polizia stradale per effettuare i rilievi del caso oltre ad una squadra di vigili del fuoco.

La notizia si è diffusa sin dall'immediatezza del fatto, provocando commozione e sgomento tra gli amici e i conoscenti. Il 17enne lascia la madre Cinzia, il padre Antonino e il fratello gemello Davide. Residente a Ranzi, frazione del comune di Pietra Ligure, frequentava l'istituto Falcone di Loano.

Il padre, conosciuto in zona, è responsabile di un punto vendita di materiali per l'edilizia a Borgio Verezzi oltre che istruttore di difesa personale.

"Non avremmo mai voluto scrivere queste parole, non avremmo mai voluto salutarti in questo modo. Ciao Andrea, tutta la comunità scolastica del Falcone porterà sempre nel cuore il tuo sorriso scanzonato e contagioso. In questo momento di enorme sofferenza ci stringiamo a tutta la tua famiglia", questo il cordoglio dell'Istituto scolastico loanese.

I funerali si terranno martedì 9 maggio alle ore 15 nella basilica di San Nicolò a Pietra Ligure. Il santo rosario invece, domani, lunedì 8 maggio, alle ore 19.30 nella chiesa vecchia parrocchiale (piazza di Pietra).