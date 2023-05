Capo Noli, sostituite nella notte trascorsa le reti paramassi (VIDEO)

Operai in azione sulle pareti di Capo Noli nella notte

Trascorsa senza intoppi, nonostante la pioggia che in questi giorni a ore alterne sta bagnando la nostra provincia, la notte di lavorazioni sulla scogliera di Capo Noli, dove Anas ha effettuato la manutenzione delle barriere paramassi e delle reti di protezione del piano viabile.

Un'operazione che, per essere eseguita in piena sicurezza in particolar modo nei confronti dei mezzi di passaggio, ha richiesto la chiusura dell'Aurelia nel tratto tra Varigotti e Noli dalle 23 di ieri, martedì 16, alle 6 si stamani, mercoledì 17 maggio.

In mattinata la statale è stata poi riaperta al transito dei mezzi con l'ormai annoso semaforo posizionato in corrispondenza dello stesso tratto a regoalre il senso unico alternato che dovrebbe andare avanti all'incirca almeno fino alla prima metà del mese di giugno.

Una manutenzione resa necessaria dall'usura del tempo e dallo sforzo a cui le recinzioni e gli altri dispositivi di sicurezza sono stati sottoposti durante le intemperie e le piogge, negli ultimi anni sempre più sovente a carattere di rovesci improvvisi e violenti, che spesso hanno portato a chiusure temporanee della strada a causa del distaccamento di porzioni di roccia.

Per questo negli ultimi mesi non solo si è evidenziata la necessità di un ricambio delle reti già esistenti ma anche di una vera e propria alternativa. Questa sarebbe rappresentata al momento dal tunnel che dovrebbe collegare Noli e Varigotti, un'opera inserita nell'elenco dei cantieri da "mettere a terra" nei prossimi sette anni da parte del Ministero delle Infrastrutture.