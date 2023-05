Alla CRI di Savona arriva Ragonesi. E' il secondo commissario in un anno

Orazio Ragonesi, consigliere del Comitato Vado Ligure-Quiliano, è il nuovo commissario della Croce Rossa di Savona, con sede in via Scarpa. Continuano i problemi per la Croce Rossa Savonese e Ragonesi arriva dopo le dimissioni di tre membri del direttivo che hanno portato a quelle della presidente Anita Brignolo, eletta nell'ottobre dello scorso anno.

Compito di Ragonesi sarà quello di traghettare la Croce Rossa savonese verso le nuove elezioni per arrivare alla nomina del nuovo presidente e direttivo in grado di fare funzionare il comitato al di là degli scontri interni. Ragonesi dovrà prima fare una per il Consiglio Direttivo Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale sulle principali criticità riscontrate in seguito alle verifiche Comitato savonese oggetto di commissariamento.

Un compito che non si prospetta certo facile per un Comitato che nel giro di poco più di un anno si trova alle prese con il secondo commissariamento. Poco più di un anno fa c'erano state le dimissioni dell’ex presidente Giuseppe Curto e il suo vice Angelo Giusto e la Croce Rossa di Savona era stata affidata al commissario Marco Parodi. Parodi aveva lavorato per ricostruire un gruppo all'interno del Comitato di via Scarpa che superasse attriti e contrasti interni e che guardasse alle priorità della Corce Rossa, ovvero il funzionamento del servizio.

Nell'ottobre del 2022 era poi stata eletta presidente Anita Brignolo, la prima donna a guidare il Comitato di via Scarpa. Brignolo non ha trovato vita facile all'interno del Comitato dove avrebbe avuto serie difficoltà nella sua gestione per attriti e rivalità nell'ambito del comitato direttivo.