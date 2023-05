Borgio Verezzi, costruzione sottopasso di collegamento alla passeggiata mare. Vaccarezza: "Regione disponibile al cofinanziamento dell'opera"

Un sabato a Borgio Verezzi per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, in compagnia del primo cittadino Renato Dacquino, del vice sindaco Pier Luigi Ferro, dell'assessore Renzo Locatelli e del consigliere comunale Veronica Aicardi.

"Il comune ha predisposto un progetto per la costruzione di un sottopasso di collegamento alla passeggiata mare e messa in sicurezza dell'area circostante. Un piano che avrebbe diverse positive ricadute sulla città, dalla realizzazione di un tratto in totale sicurezza per la cittadinanza, alla semplificazione dell'accessibilità per tutti", spiega Vaccarezza.

"Il progetto, del valore di due milioni di euro, sarà presentato entro la fine dell'estate - conclude - Regione Liguria si è resa disponibile al cofinanziamento di un'opera decisamente strategica per il territorio, che cambierà il volto di Borgio".