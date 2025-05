Appena denunciato in Questura, aggredisce e rapina un passante: 45enne arrestato dalla Polizia

A Savona, ieri pomeriggio, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un uomo con l’accusa di rapina. A seguito di una chiamata, gli agenti sono intervenuti sul lungomare Matteotti dove era stata segnalata una persona che stava danneggiando i veicoli in sosta.

Rintracciato successivamente nei pressi della Questura mentre brandiva una sedia, l'uomo è stato portato negli uffici per accertamenti ed è emerso che lungo il tragitto compiuto si era reso responsabile anche di un’aggressione ad un passante oltre al furto di una sedia presa dal dehors di un bar.

Deferito in stato di libertà con l’accusa di furto, danneggiamento, lesioni e resistenza, il 45enne straniero, con precedenti, appena uscito dalla Questura ha minacciato e spinto un uomo per rapinarlo della sua bicicletta, della quale è riuscito ad impossessarsi per poi scagliarla contro le auto parcheggiate.