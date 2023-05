Ex Savam, Scotti: "Altare rimarrà divisa in due ancora per molto tempo"

"Come prevedibile Altare rimarrà divisa in due ancora per molto tempo. Il silenzio dell'amministrazione comunale dopo l'ulteriore incontro con la società Città del Vetro non può che celare un altro imbarazzante insuccesso, altrimenti le fanfare avrebbero già suonato trionfanti". Questo l'attacco della consigliere indipendente Rita Scotti.

"Nonostante la ostentata sicurezza del sindaco, che dal mese di ottobre invitava tutti ad avere fiducia nella procedura adottata, non c'è nessuna decisione presa dalla proprietà. Questa volta come darle torto? La spesa per adempiere alla soluzione che si ostina a volere la Soprintendenza non è economicamente sostenibile. Tenere in piedi i ruderi del forno San Rocco comporta un esborso irragionevole".

"Ovviamente pare assurdo che si debba subire a livello comunale tutto ciò, visto che la competenza nel salvaguardare i beni vincolati spetta alla Soprintendenza, la quale può, per legge, anticipare ogni spesa. Logica vorrebbe che, vista la situazione, si ordinasse a proprietà e soprintendenza di adempiere in solido: che se la vedano tra loro, purché la strada sia riaperta in un tempo ragionevolmente breve".

"Questo è ciò che ci si aspetterebbe banalmente da un sindaco. Ma la debolezza del nostro comune nel curare gli interessi dei propri cittadini non ha limiti, quindi non ci stupiamo di questa storia infinita.Valuteremo insieme quali iniziative prendere, perché questo delirante modo di amministrare ci sta portando sul baratro", conclude la consigliera Scotti.