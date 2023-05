Laigueglia, Buscaglia (Unione Provinciale Albergatori): "Basiti dalle parole del candidato sindaco Manfredi"

"Rimango basito a leggere le parole del candidato sindaco Giorgio Manfredi dove pubblicamente dichiara di ritenere gli stabilimenti balneari una risorsa per il paese. Fino a qua tutto nella norma, ma mi domando: noi albergatori cosa siamo? Una categoria inutile o addirittura irrilevante per l’economia del paese? Non siamo una risorsa da tutelare alla pari di tutte le altre attività economiche?".

Questa la presa di posizione Paolo Buscaglia, delegato dell'Unione Provinciale Albergatori di Laigueglia, che aggiunge: "Ci si ricorda degli alberghi solo per criticarne i periodi di chiusura senza mai approfondire i motivi che spingono le aziende alberghiere a tali scelte. Nell'incontro con i candidati abbiamo cercato di esporre tutti i nostri problemi che sono tanti e importanti, ma anche questa volta siamo rimasti delusi".

"É imbarazzante assistere ad una campagna elettorale priva dell'argomento principale che dovrebbe essere l'unico vero argomento da affrontare: la revoca delle concessioni balneari".

"Il 2024 sarà l'anno zero e tutti noi ci dobbiamo impegnare a gestirlo nella maniera migliore. Il turismo o si gestisce o si subisce e noi fino a oggi lo abbiamo subito", conclude Buscaglia.