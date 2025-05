Savona, dopo 15 anni di impalcature partono i lavori al porticato del liceo Della Rovere

Il Comune ha investito 251mila euro per mettere in sicurezza e risanare il terrazzo e il porticato che collega la Biblioteca Civica e gli edifici della scuola.

C'è voluto tempo: il progetto di fattibilità tecnico-economica per intervenire nell’area era stato redatto due anni fa, e ora finalmente partono i cantieri. Sia il porticato sia la terrazza risultano in avanzato stato di degrado e richiedono un intervento di ripristino.

A questo proposito, la Biblioteca Civica informa che, con l’avvio dei lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della terrazza della Biblioteca Civica Anton Giulio Barrili, dal 14 maggio non è più possibile accedere alla biblioteca utilizzando l’ingresso posto sotto al porticato vicino all’entrata del liceo Della Rovere, in quanto area di cantiere.