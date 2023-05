Alassio, dal 12 maggio aperto al pubblico il parcheggio multipiano di via Pera

Sta per essere sottoposta alla firma del Sindaco l'ordinanza con la quale venerdì mattina saranno aperti al pubblico i primi tre piani del parcheggio multipiano di via Pera.

Si tratta di 170 posti auto che saranno fruibili gratuitamente da venerdì 12 maggio e fino alla fine dell'estate.

Previsti per l’autunno prossimo i lavori per la realizzazione del quarto piano, per ulteriori 30 posti auto, passando così dai 68 stalli iniziali a 200 parcheggi in una zona facilmente raggiungibile dal centro cittadino.