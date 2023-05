Ceriale 2023, Verde è Popolare sostiene il candidato sindaco Piercarlo Nervo: "Grande occasione per voltare pagina"

Verde è Popolare, il movimento di ispirazione cristiana inserito a pieno titolo nell’alleanza di centrodestra di governo, a Ceriale sarà presente insieme agli alti partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia) a pieno sostegno della candidatura a sindaco di Piercarlo Nervo, che già ha dimostrato ottime doti di governo.

"Abbiamo identiche vedute per lo sviluppo dei prossimi 5 anni di Ceriale condividendo il programma della lista. Verde è Popolare rappresenta l’impegno politico dei valori cattolici secondo il nostro modo di fare politica che riscontriamo nella lista Noi per Ceriale, semplicità, umiltà, ascolto dei cittadini e del territorio sono valori che abbiamo ritrovato nella squadra del candidato sindaco Piercarlo Nervo", spiegano nella note.

Verde è Popolare è cristianamente impegnata in politica per delle azioni di governo che siano vicine ai cittadini con le nostre prerogative di riconoscimento del valore profondo dell’essere umano e la sua ineludibile dignità: "Nel concreto sono molteplici i punti del programma della lista Noi per Ceriale che siamo sicuri cambieranno volto a Ceriale. Risoluzione della non più tollerabile situazione di degrado della Zona T1; le scuole con più verde e meno asfalto; sicurezza con la riorganizzazione della polizia locale; spiaggia dove saremo tutti impegnati per quanto di competenza comunale a tutelare gli imprenditori del settore davanti ai pericoli connessi con la Direttiva Europea Bolkestein; prosecuzione dell’ottimo lavoro turistico svolto in questi anni dal Vicesindaco Eugenio Maineri, fruizione del patrimonio naturalistico delle colline a fini turistici, infine una riorganizzazione della macchina comunale più efficiente più vicina ai cittadini con più servizi".

"Dal primo giorno siamo al fianco del candidato sindaco Piercarlo Nervo abbiamo trovato nella sua lista i nostri valori cioè i valori dei moderati che non possono che stare nel centrodestra! Non ci sono altri centrodestra se non quello di governo della nazione, non c’è altro soggetto moderato che non sia Verde è Popolare guidato dall'onorevole Gianfranco Rotondi che peraltro tramite noi ha fatto giungere i suoi saluti alla lista Noi per Ceriale, assicurando la sua vicinanza di parlamentare alla nuova auspicata amministrazione comunale".

"Diffidiamo da chi si vuole attribuire valori e politiche di centro destra. Queste operazioni ambigue sono solo voti tolti ad un sogno di una Ceriale governata da persone esperte e unite con il rischio di rivedere la situazione creatasi alle scorse elezioni comunali quando il centro destra perse il governo di Ceriale per la frammentazione in più liste cosa che ha favorito la sinistra con i risultati sotto gli occhi di tutti i cerialesi".

"Questa volta non vogliamo regalare il paese alla sinistra camuffata da lista civica così come domandiamo ai cerialesi perché votare chi, oggi, vi inganna sostenendo falsamente di essere il centro destra? Chi mente e gioca a creare confusione in campagna elettorale? come si comporterà al governo di Ceriale con la scarsa trasparenza politica dei detti e non detti? Invitiamo tutti i moderati cerialesi, le categorie economiche, volontariato che non accettano le politiche di sinistra e cinque stelle né di essere ingannati con l’ambiguità politica amministrativa a sostenere con il proprio voto l’unico vero centro destra formato da Fratelli d’Italia".

"Lega, Forza Italia, Verde è Popolare uniti e compatti competenti con un programma amministrativo credibile, non perda Ceriale questa grande occasione per voltare pagina non possiamo perdere cinque anni di buona amministrazione", concludono dal partito.