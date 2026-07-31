 / Politica

Politica | 31 luglio 2026, 18:09

Ordinanze per la pulizia di terreni, corsi d’acqua e strade. Ferraro (Insieme per Carcare): "Il Comune dia per primo il buon esempio"

"I rii sono in condizioni pietose", aggiunge il capogruppo dell’opposizione

Ordinanze per la pulizia di terreni, corsi d’acqua e strade. Ferraro (Insieme per Carcare): &quot;Il Comune dia per primo il buon esempio&quot;

"Va bene gli obblighi di legge, ma il Comune deve fare la propria parte". 

Alessandro Ferraro, capogruppo di opposizione di “Insieme per Carcare”, interviene sulle ordinanze del sindaco Rodolfo Mirri rivolte ai proprietari di terreni confinanti con corsi d’acqua e strade pubbliche.

Secondo Ferraro, il Comune dovrebbe intervenire anzitutto sulle aree di propria competenza. "I rii versano in condizioni pietose – afferma –. Avevamo già segnalato il problema nel penultimo Consiglio comunale, ma da allora non è stato fatto alcun intervento".

La richiesta è quindi di programmare la pulizia dei corsi d’acqua e del fiume Bormida nel tratto comunale. "Serve dare il buon esempio", conclude Ferraro.

News collegate:
 Carcare, obbligo di pulizia per terreni, corsi d’acqua e strade: il Comune ordina la manutenzione ai proprietari - 31-07-26 14:29

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium