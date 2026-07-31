Ordinanze per la pulizia di terreni, corsi d’acqua e strade. Ferraro (Insieme per Carcare): "Il Comune dia per primo il buon esempio"

"Va bene gli obblighi di legge, ma il Comune deve fare la propria parte".
Alessandro Ferraro, capogruppo di opposizione di “Insieme per Carcare”, interviene sulle ordinanze del sindaco Rodolfo Mirri rivolte ai proprietari di terreni confinanti con corsi d’acqua e strade pubbliche.
Secondo Ferraro, il Comune dovrebbe intervenire anzitutto sulle aree di propria competenza. "I rii versano in condizioni pietose – afferma –. Avevamo già segnalato il problema nel penultimo Consiglio comunale, ma da allora non è stato fatto alcun intervento".
La richiesta è quindi di programmare la pulizia dei corsi d’acqua e del fiume Bormida nel tratto comunale. "Serve dare il buon esempio", conclude Ferraro.