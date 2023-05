Loano, il consigliere regionale Vaccarezza in visita al Falcone: in vista l’ampliamento dei locali

Incontro a Loano, all'Istituto Falcone, oggi, per il consigliere Regionale Angelo Vaccarezza.

“Insieme a me, il consigliere provinciale delegato al Dimensionamento Scolastico Enrica Rocca – spiega -. Ad accoglierci le due Vicepresidi dell'Istituto, Patrizia Santi e Antonella Tosi”.

“Insieme a loro abbiamo effettuato un sopralluogo in vista della necessità di ampliamento dei locali, per accogliere le richieste dell'utenza nel prossimo anno scolastico. L'Istituto Falcone da tempo è diventato punto di riferimento per molti ragazzi dell'area del Ponente della provincia di Savona e anche in un momento di calo demografico, in contro tendenza ogni anno aumenta le sue richieste di iscrizione”, conclude Vaccarezza.