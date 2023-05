Trattativa Egea, Orsi: "Questioni interne hanno un'interferenza sulla tempistica del subentro della Newco". Ferrando (Ata): "Avuto rassicurazioni"

"Ancora oggi non sappiamo quale sarà il tempo giusto per la conclusione della procedura".

Il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi così come il consigliere del M5S Manuel Meles nella prima commissione consiliare di oggi a Savona nella quale sono stati interpellati l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando e l'assessore Barbara Pasquali, hanno richiesto, come già fatto in consiglio comunale, delucidazioni sul subentro effettivo della Newco, Sea-S Srl, al 49% ad Ata per la gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti.

Durante la seduta i consiglieri si sono concentrati sullo stato di attuazione del concordato preventivo; le tempistiche sulla procedura di cessione delle quote di Sea-S Srl e il definitivo subentro nella gestione del servizio; le azioni attuate e in programma con lo scorso di garantire dignitosi livelli di qualità del servizio, anche in vista dell'estate; le motivazioni delle decisioni prese in riferimento alla procedura dell'azione di responsabilità e alla eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti degli ex amministratori di Ata e la realizzazione del nuovo centro di raccolta a Legino.

"Ata rendiconta il commissario sulle attività che vengono svolte sulla realizzazione del piano concordatario ed è previsto un incontro con il commissario giudiziale per aggiornamenti sullo stato di alcuni interventi come il park di via Saredo e del Sacro Cuore - ha detto Simona Ferrando - Sul conferimento a Seas anche il liquidatore è coinvolto in questa fase e siamo settimanalmente in contatto anche con il socio industriale che pochi giorni fa ha ricevuto tutta la documentazione trasmessa dal liquidatore per fare le giuste valutazioni. Avrò un incontro con il socio prossimamente per cominciare a mettere in pratica quello che abbiamo iniziato a condividere ai primi di marzo. Abbiamo costituito un tavolo tecnico sulla pulizia urbana in particolare allo spazzamento".

"Il comune è socio e il suo ruolo nell'ambito della procedura non gli consente di essere parte terza rispetto alla cessione delle quote - prosegue Orsi - Stiamo nuovamente a richiedere al di là dei tavoli tecnici quando avverrà la firma per la cessione delle quote, quando entrerà il soggetto industriale nel pieno possesso della sua funzione. Le questioni interne rispetto al soggetto capofila dell'ati hanno un'interferenza sulla tempistica della conclusione degli atti".

Orsi ha fatto riferimento agli sviluppi legati all'ingresso in Egea Ambiente di un nuovo socio di maggioranza nel suo azionariato. È stato infatti dato altro ulteriore tempo alla società A2A per condurre a termine la valutazione in corso sugli asset di Egea. Il gruppo milanese però non sarà interlocutore esclusivo della multiservizi albese che come capofila insieme a Docks Lanterna e Idealservice fa parte delle società che andranno a costituire, dopo essersi aggiudicate il bando di gara, la Newco, che che subentrerà al 49% ad Ata per la gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti.

Come specificato dal giornale del nostro gruppo editoriale "La Voce di Alba", questo cambio di scenario, presuppone in sostanza l’apertura della trattativa finora riservata per l’ipotetica cessione del pacchetto di controllo della società pubblico-privata langarola anche ad altri soggetti, a partire dalla torinese Iren ( a Savona aveva partecipato al bando insieme a Sat non aggiudicandoselo e perdendo poi il ricorso al Tar), che nelle scorse settimane aveva fatto pervenire ad Alba una propria proposta, dopo che primi contatti tra i due player dell’energia, erano intercorsi lo scorso anno.

"Ci si preoccupa fortemente della situazione ma Egea mi ha dato garanzia dell'interesse a procedere per il conferimento, non ho ricevuto ostacolo o perplessità - ha risposto Ferrando sul tema - Sicuramente sono impegnati negli accordi che hanno con A2A e ricordo che le società sono tre e ho rapporti anche con Ideal Service e Docks Lanterna. Rassicurazioni le ho avute".

Attenzione anche al servizio di spazzamento. Lo scorso marzo era infatti arrivato lo stop da parte del Tar Liguria all'affidamento da parte di Ata ad Ecology Srl.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ligure aveva sentenziato così contro la società partecipata comunale savonese per l’annullamento del verbale del 31 gennaio 2023 in merito all'affidamento in favore della società del servizio di spazzamento manuale e svuotamento cestini stradali nel comune capoluogo.

La coooperativa Il Miglio Verde aveva presentato ricorso, "previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente pecuniario".

Il Miglio Verde infatti aveva contestato che, all’esito di un procedimento di affidamento diretto, Ata, abbia deciso di scartare la sua offerta, nonostante recasse il prezzo più basso di 69mila 657,47 euro, per stipulare il contratto con Ecology s.r.l., che aveva proposto l'importo superiore di 75mila 612 euro. Da lì il riaffido poi alla cooperativa fino al 30 maggio.

"L'estate sta arrivando e non si sa ancora quando se ci sarà o meno il subentro, quindi bisogna capire cosa si vuole fare. Visto quello che è successo questa primavera per il servizio integrativo per il centro ed è stata fatta una pessima figura" il commento di Meles.

"La cooperativa terminerà il 30 maggio il contratto e se il commissario mi concederà un parere favorevole all'impostazione che avrei previsto dal primo di giugno verrà esternalizzato il servizio. Tenendo conto che la Sea-s quando subentrerà a luglio non affiderà a una cooperativa".