Gestione e manutenzione impianti termici a Savona: il Tar accoglie il ricorso di OC.CLIM contro il Comune

L'impresa OC.CLIM. S.r.l. tornerà ad occuparsi dellla manutenzione e gestione degli impianti termici del comune di Savona.

Con la sentenza dello scorso lunedì il T.A.R. della Liguria ha accolto il ricorso presentato dalla società sulle modalità di affidamento dell’appalto.

I Giudici amministrativi hanno infatti annullato il contratto di gestione stipulato dal Comune di Savona con la società SIRAM S.p.a. e, in accoglimento del ricorso presentato dall’avvocato Giambattista Petrella, hanno disposto il subentro di OC.CLIM S.r.l. nello stesso contratto.

Alla società savonese, infatti, in un primo momento era stato affidato l’appalto per la gestione degli impianti comunali per la durata di ventiquattro mesi e per un importo di 155mila 202 euro oltre iva.

Però in seguito all’istanza al Tar della società SIRAM S.p.a. (come seconda classificata non aggiudicataria), il Comune di Savona, dopo aver sospeso la stipula del contratto con OC. CLIM. aveva avviato una verifica approfondita dell'offerta, richiedendo giustificazioni sulla sostenibilità economica (relazione fornita dalla società), con il Responsabile Unico del Procedimento che aveva poi revocato l’affidamento, sostenendo che l’offerta presentata sarebbe apparsa “anomala” in quanto riportante costi di manodopera troppo bassi.

Per garantire la continuità del servizio durante le procedure di revoca, Occlim aveva continuato a svolgere la manutenzione degli impianti fino a gennaio 2025.

"Con la decisione di ieri, dopo un giudizio lungo e piuttosto complesso, il T.A.R. Liguria ha infine accertato come l’offerta presentata fosse da considerarsi del tutto adeguata e rispettosa del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, annullando così i provvedimenti del Comune di Savona ed ordinando la riassegnazione del servizio alla OC.CLIM - spiegano la società e il legale difensore della società - La stessa OC.CLIM ed il proprio difensore Avvocato Petrella esprimono soddisfazione per l’esito del giudizio e, soprattutto, sottolineano come il Tribunale abbia chiaramente affermato di ritenere affidabile e congrua l’offerta economica formulata, a riprova della professionalità e della serietà dell’impresa ingiustamente esclusa dall’affidamento".

Il Comune di Savona, come parte soccombente, oltre a riassegnare l’incarico a OC.CLIM, dovrà ora rimborsare il costo del contributo unificato affrontato per introdurre il giudizio amministrativo.