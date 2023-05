Tunnel verso la passeggiata a Borgio Verezzi. La minoranza: "Opera di dubbia utilità e costosa"

"Apprendiamo, purtroppo sempre solo da organi di stampa, che la Regione Liguria è propensa a destinare una quota per finanziare un'opera pubblica a Borgio Verezzi. Si tratterebbe di un mega sotto passo che da via Colombo porterebbe sulla passeggiata a levante del casotto Rivamare, opera di dubbia utilità e costosa.

Siamo però lieti della decisione della Regione. Finalmente potrebbe riprendere corso lo studio di fattibilità per la costruzione del tratto, a mare, della passeggiata di Ponente con il tanto atteso ed auspicato collegamento con la passeggiata di Pietra Ligure, già a suo tempo giudicato favorevolmente dalla stessa Regione".

Lo afferma in una nota il gruppo di minoranza "Borgio Verezzi X Tutti", in riferimento al sopralluogo avvenuto lo scorso sabato 6 maggio tra l'Amministrazione e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Rimaniamo inoltre in attesa di vedere l’inizio dei lavori di asfaltatura di alcune vie del nostro comune che, come da risposta dell’assessore Locatelli, sarebbero dovuti iniziare il 3 maggio per concludersi entro la fine dello stesso mese, per ora uno dei tratti interessati abbiamo visto essere parte di via XXV Aprile - aggiungono dai banchi dell'opposizione - Nel frattempo attendiamo anche i lavori annunciati per il mese di giugno sul rinnovo della ringhiera di panchine e cestini del tratto di passeggiata dal complesso ex Lido al sottopasso direzione levante. Rimaniamo perplessi sulla scelta della tempistica per effettuare questi lavori, inizieremo la seconda stagione estiva consecutiva presentandoci a chi sceglierà Borgio Verezzi come meta per le proprie vacanze impreparati".

"Confidiamo che queste piccole manutenzioni non si fermino qui viste le numerose criticità e l’evidente incuria che presenta il nostro comune - proseguono - Numerosi infatti sono i problemi tuttora irrisolti segnalati con puntualità dai nostri cittadini (situazione del verde pubblico, stato del manto stradale e dei passaggi pedonali, situazione dell’edificio scolastico…) e prontamente riportati in consiglio comunale da interrogazioni e mozioni da parte delle minoranze nella speranza che, nonostante le risposte siano state vaghe ed insoddisfacenti, si cerchi di riportare Borgio Verezzi ad essere, come un tempo, un paese ben curato attrattivo e competitivo a livello turistico nel rispetto del suo territorio".