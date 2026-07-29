Ceriale, nuova ordinanza per decoro, sicurezza e convivenza civile: ecco le regole da rispettare

Firmata dalla sindaca Marinella Fasano una nuova ordinanza finalizzata a rafforzare la tutela del decoro urbano, della tranquillità pubblica, del patrimonio comunale e della sicurezza del territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Il provvedimento resterà in vigore fino al 26 agosto e nasce dalla volontà di garantire una migliore fruizione degli spazi pubblici, favorendo il rispetto delle regole di convivenza civile.

L'ordinanza introduce una serie di disposizioni rivolte a residenti, turisti, attività commerciali e organizzatori di eventi. In particolare, è previsto: il divieto di circolare o sostare a torso nudo, in costume da bagno o scalzi nelle vie, nelle piazze e negli spazi pubblici del territorio comunale, fatta eccezione per la passeggiata a mare e la pineta; il divieto di accedere a torso nudo o con il solo costume da bagno negli uffici pubblici e privati, negli androni e negli ascensori condominiali, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nei dehors, ad eccezione degli stabilimenti balneari; il divieto di sostare o accamparsi in modo stabile e prolungato negli spazi pubblici, ostacolandone la normale fruizione; il divieto di campeggiare, bivaccare o occupare l'arenile sottostante il Pontile "Carlo Camino" con tende, teloni, sacchi a pelo, coperte o altre strutture; il divieto di utilizzare fontanelle ed erogatori pubblici per lavarsi o per usi diversi dall'abbeveramento di persone e animali da compagnia; il divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, con particolare attenzione alle spiagge libere, comprese bottiglie, flaconi, contenitori in vetro e mozziconi di sigaretta

C'è poi l'obbligo per i proprietari di cani di condurre gli animali al guinzaglio (con lunghezza massima di 1,5 metri), utilizzare la museruola quando previsto dalla normativa, raccogliere le deiezioni solide e provvedere alla diluizione di quelle liquide; l'obbligo per i ciclisti di procedere nelle aree pedonali a velocità assimilabile al passo d'uomo e di condurre la bicicletta a mano in caso di affollamento o situazioni di pericolo; durante le manifestazioni pubbliche, il divieto per le attività commerciali di vendere bevande in contenitori di vetro o in materiali diversi dalla plastica o dal tetrapak e l'obbligo di disattivare eventuali distributori automatici che eroghino contenitori non consentiti; durante gli eventi pubblici con somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendita per asporto e di somministrazione in contenitori di vetro, salvo il consumo all'interno dei locali o dei dehors di pertinenza; durante le manifestazioni, il divieto per chiunque di trasportare o consumare in luoghi pubblici bevande contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori non consentiti; il divieto assoluto di utilizzare petardi, botti, fuochi artificiali e artifici pirotecnici di qualsiasi genere durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche.

L'ordinanza autorizza inoltre i concessionari degli stabilimenti balneari a utilizzare acqua di mare per il lavaggio della sabbia, esclusivamente al di fuori degli orari di balneazione, al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie.

"Ceriale è una città accogliente che desideriamo mantenere pulita, ordinata e vivibile per tutti - afferma la sindaca Marinella Fasano -. Questa ordinanza non vuole limitare la libertà delle persone, ma promuovere il rispetto reciproco e il senso civico. Piccoli gesti quotidiani, come utilizzare correttamente gli spazi pubblici, rispettare il decoro, conferire correttamente i rifiuti o prestare attenzione agli altri, contribuiscono a rendere migliore la qualità della vita della nostra comunità e l'esperienza di chi sceglie Ceriale per le proprie vacanze. Confidiamo nella collaborazione di cittadini e ospiti affinché queste regole vengano vissute come un'opportunità per valorizzare il nostro territorio".

La violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza comporta sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Il rispetto delle prescrizioni sarà vigilato dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine.