Altare, il 12 maggio per Sol de Mayo 2023 l’incontro “Altaresi nel mondo” dedicato alle storie di migrazioni dalla Val Bormida

Venerdì 12 maggio 2023 alle ore 17 ad Altare nella sala conferenze di Villa Rosa, nel Museo dell’Arte Vetraria Altarese, il Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare presenta il primo appuntamento della manifestazione SOL DE MAYO 2023, ottava rassegna di proiezioni cinematografiche, eventi e incontri di approfondimento su Memoria, Migrazioni, Diritti Umani, dall’Italia all’Argentina.

Questo primo incontro, dedicato al tema delle migrazioni degli Altaresi nel mondo, vede la partecipazione di professori, allievi ed ex-allievi delle scuole secondarie di secondo grado della Valbormida, ed è articolato in tre momenti:

Storie di emigrazione in Valbormida

Presentazione dei risultati del “Laboratorio di storia di emigrazione in Valbormida” tenuto negli anni 2018 e 2019 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte, con il prof. Massimo Macciò ed ex studenti dell’Istituto.

Gli studenti hanno effettuato una sorta di censimento ragionato dei cittadini emigrati dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento, sulla base di dati raccolti negli archivi storici di diversi Comuni della Valbormida, integrati con informazioni raccolte da archivi familiari, elaborando la valutazione statistica e la contestualizzazione storico-sociale degli elementi raccolti.

Presentazione del libro Vetro carbone e sale. Vita e morte del “giornaliere” Lorenzo Rolando da Altare alla strage di Aigues-Mortes (ed. Amazon, 2023) con l’autore Massimo Macciò.

Alle soglie del XX secolo c'è un'Italia affamata e disperata costretta a emigrare in Francia per sbarcare il lunario. E, tra i tanti macaronis ridotti a spalare il sale nell'inferno bianco del Midi, c'è Lorenzo Rolando, un “giornaliere” vagabondo e sfortunato che figura tra le vittime del più efferato massacro di ouvriers avvenuto in Francia nell'età contemporanea: la strage di Aigues-Mortes, il 17 agosto 1893.

Il libro traccia la biografia di questo sconosciuto lavoratore, "nato accidentalmente" ad Altare e destinato suo malgrado a rimanere "distante" e sconosciuto anche ai suoi territori d'origine. Un'esistenza, quella di Rolando, dietro la quale si delineano in filigrana alcuni avvenimenti che hanno segnato la storia contemporanea italiana.

Massimo Macciò è docente di Scienze giuridiche ed economiche nelle scuole superiori, sindacalista, autore di articoli e libri sulla storia industriale.

Storie di emigrazione tra Italia e Argentina

Presentazione del “Progetto di scambio interculturale italo-argentino”, appena avviato tra una classe del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio di Carcare, con il prof. Simone Pellegrini, e una classe del Colegio Corazón de Jesús di San Carlos Centro, con la prof.ssa Melisa Cassini.

Nell’ambito delle iniziative per il Gemellaggio tra Altare e San Carlos Centro, nel corso del 2023 gli studenti di alcune classi delle due scuole superiori si scambieranno materiale informativo e video di presentazione delle proprie realtà, delle abitudini di vita, dei contesti culturali e sociali, con l'obiettivo di conoscere meglio il legame culturale tra Italia e Argentina e le storie di migrazioni nei due Paesi

Questo primo incontro è stato preceduto, il 5 maggio scorso, da una giornata di sensibilizzazione nella scuola secondaria di primo grado “Vittorio Brondi” di Altare, curata da Alberto Saroldi, Coordinatore del Comitato organizzatore, che è intervenuto nelle diverse classi con una breve lezione sulla storia delle migrazioni dei vetrai di Altare, illustrando scopi e obiettivi del Comitato. Nel corso della giornata si è tenuto un collegamento internet tra una classe della scuola altarese e una classe della Escuela n.362 Mariano Moreno di Matilde, un paese argentino di 1.000 abitanti nei dintorni di San Carlos Centro, la città argentina gemellata con Altare.