Ex Savam, ok della Sovrintendenza per iniziare le lavorazioni finali per il ripristino della viabilità

Gli interventi eseguiti sul forno Oscar e su via Cesio sono in fase terminale, mentre prosegue l'iter per la messa in sicurezza del forno San Rocco. Il comune di Altare fa il punto della situazione sulla questione ex Savam.

"Successivamente all'affidamento della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del forno San Rocco - un intervento di rilevanza capitale - è pervenuta, lo scorso aprile, la documentazione definitiva di progetto. Dopo l’approvazione, questa ha consentito di procedere con l’affidamento diretto dell’esecuzione dell’intervento alla ditta incaricata per la sua realizzazione", spiegano dall'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Roberto Briano.

Intanto, nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio, è pervenuta l’autorizzazione della Sovrintendenza di Genova, che consente al comune di cominciare le lavorazioni finali per poter ripristinare la viabilità.