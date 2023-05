Elezioni 2023, chiuse le urne: nel savonese al voto il 56,53% degli aventi diritto

Si sono definitivamente chiuse le porte dei seggi anche nel savonese in questa due giorni che ha portato al voto i cittadini di sette comuni della nostra provincia per il rinnovo dei Consigli Comunali, da Ponente a Levante passando per l'interno.

Il dato relativo all'affluenza alle ore 15 di oggi, lunedì 15 maggio, trasmesso dal Ministero dell'Interno ha visto recarsi alle urne il 56,53% degli aventi diritto. Un dato in tendenza con le ultime tornate elettorali che anche questa volta ha visto così un trend calante rispetto alla precedente data di cinque anni fa negli stessi comuni, dove complessivamente si era segnato un 62,53%.

Ad Alassio ha votato il 51,10%, a Carcare (comune col maggior numero di votanti alle urne) il 63,67%, a Cengio il 57,97%, a Ceriale il 63,48%, a Laigueglia il 62,55%, a Rialto il 45,55%, a Sassello il 47,63%.

Nel pomeriggio arriveranno i risultati che potrete seguire live sulle pagine del nostro giornale con aggiornamenti continui.