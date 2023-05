Elezioni Alassio, l'orgoglio di Jan Casella: "A testa alta in una partita che nessun altro si sentiva di giocare" (VIDEO)

"Abbiamo fatto una gran bella campagna elettorale. Abbiamo giocato a testa alta e cuore pieno, con un gruppo di persone straordinarie, una partita che nessun altro si sentiva di giocare. Noi l'abbiamo giocata fieramente e abbiamo vinto in due sezioni, ovviamente ci dispiace perché noi volevamo vincere le elezioni".

Jan Casella, candidato sindaco di "Alassio per tutti", commenta così l'esito del voto alassino che ha decretato la riconferma del sindaco uscente Marco Melgrati.

Nelle parole di Casella non manca però l'orgoglio per quanto ottenuto: "Abbiamo fatto un bel risultato a Moglio e Solva, ci siamo difesi nel resto della città. Ho già telefonato al sindaco per fargli i complimenti e gli auguri di buon lavoro, adesso andiamo avanti".

"Sono fierissimo di ognuno dei componenti della nostra lista: abbiamo proposto un programma innovativo, ad inizio campagna elettorale ci davano per spacciati e invece abbiamo fatto valere chi siamo e le nostre idee".

"Rispettiamo la volontà dell'elettorato di andare sulla continuità e non sul rinnovamento" ha concluso infine Jan Casella.