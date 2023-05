Laigueglia, l'uscente Sasso dal Verme bocciato alle urne: vince Giorgio Manfredi

Ci sarà un nuovo sindaco per Laigueglia. Questo il verdetto delle urne che hanno visto premiato col 42,46% dei voti (precisamente 408), nel comune dell'estremo ponente savonese, il candidato della lista "Amo Laigueglia", Giorgio Manfredi.

A uscire sconfitto dalla tornata elettorale è stato invece il primo cittadino uscente, Roberto Sasso Del Verme, che si era presentato con la lista "Uniti per il domani", fermo al 36,52% delle preferenze con 351 voti. All'opposizione siederà anche Claudia Arduino che con la sua lista "L’altra Laigueglia" ha raccolto 202 voti, pari al 21,02%.

L'ex primo cittadino ha affidato il suo commento a caldo ai suoi canali social: "Finiscono cinque anni meravigliosi con tanti problemi affrontati e tante soddisfazioni, grazie a tutti di cuore e un in bocca al lupo al nuovo sindaco. E' stata una delle 'avventure' più belle della mia vita, non potrò mai scordarla, ora altre avventure mi aspettano e soprattutto la mia meravigliosa famiglia che in questi anni ho un po' trascurato. Viva Laigueglia sempre! Un grazie particolare a tutta la squadra di 'Uniti per il domani', persone meravigliose, e a tutti i cittadini che mi hanno dimostrato affetto e sincera amicizia".