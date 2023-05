Investire in NFT: i pro e i contro

Sentire l'hype sugli NFT probabilmente influenzerà molte persone a considerare di investire in loro. Mentre non c'è niente di sbagliato in una tale reazione, è essenziale prima cercare una comprensione di ciò che si sta acquistando. Sai cosa sono gli NFT e i pro e i contro di investire in loro? Tale conoscenza aiuterà a prendere decisioni informate.

Gli NFT sono token non fungibili basati sulla tecnologia blockchain. Non sono i tuoi tipici beni di investimento come azioni o materie prime. Ma hanno valore, ed è qui che entra in gioco l'aspetto dell'investimento. Un NFT è come un certificato digitale di proprietà di un oggetto, come arte digitale, musica o persino beni fisici come immobili.

In sostanza, gli NFT hanno portato all'elemento di "tokenizzazione" di risorse fisiche o digitali. Quindi, un creatore di contenuti può tokenizzare parte dei suoi contenuti digitali in un NFT. Puoi anche tokenizzare la tua risorsa in un NFT o creare il tuo NFT, come un gioco. Quindi, parliamo dei pro e dei contro degli investimenti NFT.

Pro degli NFT

Ci sono diversi motivi per investire in NFT. Anche prima di andare più a fondo, gli NFT hanno un valore elevato. In altre parole, sono beni di alto valore. E questo si collega alla loro unicità, non intercambiabilità e scarsità. Non varrebbe la pena acquistarli se non avessero alcun valore. Ad esempio, a marzo 2021, un singolo pezzo di opera d'arte digitale tokenizzata di nome Beeple è stato venduto per $69,3 milioni.

Oltre al loro alto valore, un altro vantaggio significativo degli NFT è che praticamente chiunque può investire in loro. Non è necessario appartenere a una classe sociale specifica o vivere in un determinato paese. Poiché la tecnologia blockchain è la loro base, che ha una distribuzione globale, chiunque da qualsiasi parte del mondo può investire.

L'altro vantaggio di investire in NFT è la sicurezza. La tecnologia blockchain li sostiene e applica protocolli di sicurezza complessi e avanzati per proteggere gli NFT. Puoi rintracciare il proprietario originale di ogni NFT sulla piattaforma blockchain. Allo stesso modo, gli hacker non possono rubare o compromettere i tuoi NFT.

Contro degli NFT

Uno dei principali svantaggi degli NFT è che non sono conformi a una classe di attività tangibile. Nonostante l'idea diffusa che siano una classe di attività, gli NFT sono solo rappresentazioni di altri beni come le opere d'arte. Con tale confusione e non appartenendo a una particolare classe di attività, lascia spazio a diverse percezioni e affermazioni che potrebbero minare il valore degli NFT.

Inoltre, gli NFT sono piuttosto limitanti. Per cominciare, puoi acquistare o vendere NFT solo in alcune criptovalute selezionate, in particolare Ether. Non è possibile acquistare NFT utilizzando denaro fiat e molte altre criptovalute, il che potrebbe essere una limitazione per gli investitori che desiderano che le loro opzioni siano più complete.

Infine, gli NFT sono ancora nuovi e non molte persone li capiscono. Dal punto di vista degli investimenti, ciò potrebbe significare affrontare più sfide investendo in NFT e un'esposizione al rischio più elevata. Anche il prezzo degli NFT è altamente volatile. Tutti questi fattori presentano gli NFT come un'opzione di investimento ad alto rischio.

Riflessioni Finali

Gli NFT stanno ancora emergendo, anche se la loro popolarità sta crescendo in modo esponenziale. L'interesse per gli NFT come opzione di investimento è in crescita. Ma prima di saltare nell'ondata di investimenti NFT, fai le tue ricerche per capire come funziona e i pro e i contro.