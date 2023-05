Lunedì la fiera di Santa Rita. Le vie chiuse, i divieti di sosta e i percorsi alternativi dei bus Tpl

In occasione della fiera, che quest'anno si volge il lunedì, giorno di mercato, Via Collodi (da Corso Ricci a Via Serao), Via Tasso, Via Pascoli, Via Carducci, Via Foscolo, Via Leopardi, Via Aleardi, Via Bono, Via De Amicis, Via Alfieri: saranno chiuse per ospitare le bancarelle. Per queste vie dalle 21 di domenica alle 24 del lunedì ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre in Via Serao, Via Leopardi (tra Piazza delle Nazioni e Via Pascoli), in Via Collodi (nel tratto tra Via Giusti e Via Serao), ed in Via Petrarca, dalle 6 e sino alle ore 24, di lunedì ci sarà la revoca del senso unico e doppio senso in via Collodi nel tratto via Giusti via Serao) In Via Collodi, lato monti, del tratto tra via Serao e via Giusti dalle 6 alle 24 è confermata l'area di sosta per le moto. In Via Collodi, lato mare, del tratto tra via Serao e via Giusti divieto di sosta con rimozione forzata come in Corso Ricci lato ponente e per dieci metri prima del pedonale posto all'intersezione con Piazza Consolazione.