Sanac, il Ministero punta alla vendita unitaria. Deputata Cavo: "Resta la soluzione più auspicata insieme alla salvaguardia del futuro produttivo e dei livelli occupazionali"

La Sanac verrà venduta unitariamente. E' stato così scongiurato il pacchettamento.

Ad annunciarlo la deputata Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

“Importante garanzia del Mimit sul mantenimento dell’unitarietà dei siti aziendali di Sanac, in linea anche con le richieste delle parti sociali - spiega Cavo - Rispondendo a una nostra interrogazione in X Commissione il viceministro Valentini ha ribadito più volte la priorità del trasferimento unitario dell’intero complesso, rispetto alle tre proposte pervenute al bando (di cui una con una prospettiva di acquisto unitaria, una legata al solo sito di Vado Ligure e una solo per quello di Massa). La vendita unitaria resta chiaramente la soluzione più auspicata, come previsto anche nei criteri del bando, unitamente alla salvaguardia del futuro produttivo e dei livelli occupazionali".

"Positiva in ogni caso l’attenzione costante che il Ministero sta dedicando alla Sanac, un fattore di garanzia, la conferma che dopo anni di stallo è stato finalmente impostato un lavoro proficuo. Aspettiamo che l’8 aprile si concluda la due diligence – conclude la deputata ligure - per riaffrontare il tema”.

Linco-Baxo Industrie Refrattari Spa, Salva Spa di Milano e Erre Trading Spa di Massa, sono le tre aziende italiane che avevano presentato la manifestazione d'interesse per l'acquisizione dell'azienda che produce materiali refrattari.

La prima società aveva presentato un'offerta per l'intera acquisizione del complesso composto dai quattro stabilimenti Vado Ligure, Assemini, Gattinara, Massa e Vado. La seconda invece solo per la fabbrica vadese e Erre Trading per quella toscana.

I commissari avevano inviato un'istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella quale era stata chiesta, prima del parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, l'autorizzazione alla prosecuzione della procedura di gara ed all'ammissione dei tre partecipanti alla fase di due diligence. Fase che con il via libera si concluderà ad aprile.

Tutte le manifestazioni erano risultate coerenti con i requisiti richiesti dal bando e sarà attribuito un carattere preferenziale a quella che prevede l'acquisto completo.

In consiglio regionale lo scorso febbraio era stata votato unitariamente un ordine del giorno della Lega contro lo spacchettamento.

Attualmente nello stabilimento vadese sono presenti una cinquantina di lavoratori.

LA CRONISTORIA

Lo scorso settembre 2025 per la settima volta gli stabilimenti sono stati messi in vendita.

A maggio non era stata accettata l'offerta vincolata da parte dell'azienda italo-canadese The Grossi Group ed era stato così interrotto il dialogo mandando nuovamente in apprensione i lavoratori che da anni attendono risposte sul loro futuro.

I commissari straordinari Alessandro Danovi, Daniela Savi e Francesco Di Ciommo avevano pubblicato il 24 settembre l'invito a manifestare interesse all’acquisto dei complessi aziendali della società leader nel settore dell’estrazione, produzione e commercializzazione di materiali refrattari.

La procedura si era articolata nell'analisi delle manifestazioni d’interesse e selezione delle controparti da ammettere alle successive fasi della procedura, considerando che i Commissari Straordinari si riservano espressamente la facoltà, previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ammettere alle successive fasi della procedura e/o a formulare offerte vincolanti anche soggetti che non abbiano inizialmente manifestato interesse (o, comunque, non abbiano presentato la propria manifestazione di interesse nei termini previsti dall'invito); ammissione dei soggetti selezionati alla fase di due diligence, previa sottoscrizione dei necessari accordi di riservatezza; invio ai soggetti che siano stati ammessi alla fase di due diligence di una lettera di procedura che regolamenterà la durata della fase di due diligence; i termini e le modalità per la presentazione di offerte d’acquisto vincolanti; le modalità per l’espletamento di una o più fasi di rilancio cui potranno essere invitati tutti o parte degli offerenti; l'aggiudicazione della procedura sulla base della migliore offerta vincolante ricevuta e sottoscrizione della documentazione contrattuale di vendita.

Per cinque volte i bandi di gara erano andati deserti e nel maggio 2024 gli amministratori straordinari, avevano pubblicato la manifestazione d'interesse, per provare nuovamente a vendere la società attiva nel settore dell'estrazione, la produzione e commercializzazione di materie prime e materiali refrattari.

I Commissari quindi avevano proceduto ad nuova preliminare valutazione dei soggetti allo stato interessati all’acquisto dei complessi aziendali di Sanac e avevano invitato chiunque fosse stato interessato all’acquisto dei complessi aziendali che fanno capo alla società a presentarsi.

Nel gennaio 2025 era stata aperta la busta contenente l'offerta di The Grossi Group con la conclusione precedente della fase di due diligence. Si era ritirata dalla corsa invece l'azienda Ettore 1910. L'offerta però della società italo-canadese non era stata ritenuta congrua dai commissari in quanto Il numero degli occupati previsto nel piano industriale non sarebbe stato garantito, il prezzo dell'offerta non sarebbe stato ritenuto adeguato e non sarebbero stati garantiti nel prosieguo gli investimenti.