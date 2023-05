Parliamo del controllo fedina penale significa parlare di tante cose nel senso che per esempio potremmo parlare di quelle persone che vogliono capire se hanno dei carichi pendenti e vogliono guardare li loro certificato e il loro casellario giudiziario e quindi ne fanno richiesta on-line, oppure negli uffici competenti per avere delle informazioni più specifiche.

Però possiamo pensare anche ad un imprenditore che deve fare delle assunzioni e può avere il dubbio o comunque vuole controllare a scopo preventivo se le persone che sta per assumere hanno la fedina penale pulito oppure no, e quindi si incarica di chiedere a un investigatore privato di fare delle indagini molto precise e di portare delle prove in un senso o nell'altro.

Molte persone mitizzano in senso negativo a investigatore privato e altre in senso positivo perché in tutte e due casi conoscono poco questa figura e non sanno quello che può fare e quello che non può fare un investigatore privato, e soprattutto non sanno che non ci si può improvvisare.

Di sicuro un investigatore privato ha dei limiti che deve rispettare non si può per esempio inserire in una casa per scattare fotografie o acquisire registrazioni, perché sarebbe una azione indebita e rischierebbe la denuncia per violazione della privacy altrui e in questo caso anche per violazione del domicilio.

Mentre dicevamo che non ci si può improvvisare investigatori privati nel senso che bisogna essere in possesso di una licenza regolare rilasciata dalla prefettura che ne deve accertare tutti i requisiti professionali, e anche il profilo deontologico.

E un'altra cosa molto interessante è che nel caso di autorizzazione la stessa si può limitare solo alle indagini civili per privati e aziende,oppure estendersi anche nell'ambito delle indagini difensive penali.

Per quanto riguarda quello che può fare un investigatore ad esempio può fotografare e riprendere un soggetto in luogo pubblico in maniera legittima così da avere delle registrazioni che possono avere una validità di prova, e ad esempio se vuole installare delle telecamere per sorvegliare i dipendenti lo può fare ma con dei precisi limiti, e lo può fare solo se ci sono chiari indizi di furti o altri illeciti.

Bisogna conoscere nel dettaglio quello che può fare un investigatore privato e quello che non può fare

Ad esempio per quanto riguarda il controllo della fedina penale di una persona un investigatore privato magari può avere accesso anche a dei documenti online di banche dati per avere informazioni più precise però per esempio non può intercettare WhatsApp o leggere i messaggi o controllare un cellulare per avere più certezze da qualsiasi punto di vista,; visto che comunque un'intercettazione fa parte delle attività di indagini svolte solo dalle pubbliche autorità.

In ogni caso tutti potremmo avere bisogno di un investigatore privato per tanti motivi e quindi conoscere bene questa figura non può che aiutarci e ad esempio se dobbiamo controllare la fedina penale di qualcuno di sicuro ci potrà dare una mano con i suoi mezzi e dopo che ci siamo messi d'accordo e dopo che abbiamo firmato il cosiddetto contratto di mandato.