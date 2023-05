Maschi over 50: ma il sesso ha una data di scadenza?

La cosiddetta aspettativa di vita, che fino al secolo scorso era stimata intorno ai 70 anni, oggi è considerata superiore ai 90 anni, grazie ai progressi della medicina. L'accesso ai sistemi sanitari e la facilità di acquistare tutti i farmaci necessari attraverso lo shopping online hanno reso l'assistenza sanitaria più accessibile a molte persone. Ne sono un esempio i servizi offerti dalla Farmacia Dello Iacovo. In questa farmacia è possibile acquistare i farmaci comodamente da casa e farli recapitare all'indirizzo prescelto entro un breve periodo di tempo.

L'inarrestabile passare degli anni

Invecchiare è un processo continuo che ci accompagna fin dalla nascita. Infatti, durante il periodo di transizione dall'infanzia all'adolescenza, il corpo subisce cambiamenti fisici, le ossa crescono per preparare il bambino alla vita futura e l'organismo acquisisce un forte sistema immunitario che gli permette di evolvere con le difese necessarie. Nella fase adolescenziale, il sistema endocrino è l'attore principale che entra in scena per generare e rilasciare gli ormoni che raggiungeranno ogni angolo del corpo. La sua funzione è quella di rafforzare le funzioni essenziali per la vita e la sua continuità, come la forza muscolare, l'acutezza mentale, il metabolismo e la riproduzione.Alla fine dell'adolescenza inizia un periodo di azione diretta, di protagonismo e di partecipazione nei confronti del mondo circostante. Non c'è più il dubbio tra essere e non essere tipico dell'adolescenza, ora è il bisogno di essere con la forza del fare. È una fase che culturalmente è conosciuta come "la pienezza della vita". È un periodo che dura, in media, fino ai 50 anni.Dai 50 anni, commincia una nuova fase del processo di invecchiamento. Si possono trovare molte analogie tra i cambiamenti ormonali e fisici degli adolescenti: come i cambiamenti nella pelle, nelle unghie, nei capelli, nelle funzioni cardiovascolari, nei cambiamenti nel metabolismo, nei sistemi respiratorio, digestivo, riproduttivo, muscolare e locomotorio. Si tratta di un periodo che inizia intorno ai 50 anni e si protrae fino a dopo i 65 anni e oltre. Paradossalmente, proprio per l'importanza vitale di questi cambiamenti, è conosciuto colloquialmente come la seconda adolescenza.

La sessualità negli uomini dopo i 50 anni

I cambiamenti che avvengono nel corpo umano e nei suoi organi sono graduali, caratteristici e periodici. Dipendono da diversi fattori, come l'ereditarietà da un lato e lo stile di vita dall'altro. Tra queste variabili vi sono anche fattori psicologici, lavorativi, sociali e familiari.Infatti, quando un uomo raggiunge i cinquant'anni, inizia a percepire cambiamenti esterni che si mischiano a quelli interni e che alterano in modo significativo il suo ritmo di vita abituale fino a quel momento: non è più padre, ora è nonno e non è più considerato un capofamiglia, ora è un pensionato. Se aveva ruoli di leadership nel suo lavoro, ora è ritirato e senza il potere che esercitava un tempo.Contemporaneamente si verificano cambiamenti a livello genitale e sessuale, che potrebbero significare una perdita di potere o la sua imminente comparsa. A questo proposito, gli studi medici sulla sessualità affermano che, dopo i 50 anni, la risposta sessuale può essere lenta nel passaggio dal desiderio all'eccitazione e all'orgasmo. Nei casi di calo del desiderio sessuale, l'erezione e l'orgasmo diminuiscono a un ritmo maggiore. In questi casi ci sono i sintomi tipici della disfunzione erettile.

Il piacere erotico non invecchia mai

Anche se un uomo ha più di 70 anni, se è fisicamente e mentalmente sano, il desiderio di piacere erotico è sempre vivo. Tuttavia, alcune cose cambiano:

L'erezione. Dopo mezzo secolo di vita, le erezioni diventano meno frequenti e meno solide. Durante il sesso è frustrante che qualsiasi distrazione, per quanto piccola (lo squillo di un cellulare, lo scricchiolio del letto), faccia diminuire l'erezione. Indubbiamente, la perdita dell'erezione o la difficoltà a raggiungerla ha un impatto assai negativo sull'autostima.

La rierezione. Dopo l'attività sessuale, la possibilità di ottenere una nuova erezione può durare ore o persino diversi giorni.

Orgasmi ed eiaculazioni. Le eiaculazioni diminuiscono e gli orgasmi perdono forza e intensità. In alcuni casi, entrambi possono essere assenti.

Diminuzione dei rapporti sessuali. I rapporti sessuali diventano inevitabilmente più distanziati nel tempo. Nella maggior parte dei casi la frequenza può essere limitata a una volta al mese.

Indipendentemente dall'età, il gusto per il sesso e le carezze non diminuisce se non lo si permette. Anzi, si potrebbe pensare che, una volta concluso il periodo riproduttivo, sia naturale che il desiderio si affievolisca. Tuttavia, carezze, massaggi completi e una maggiore creatività con il partner permetteranno di godere del sesso in modo erotico, anche orgasmico, al ritmo che si desidera. Scopri di più per raggiungere una sessualità senza scadenza. Infatti, le coppie che hanno accettato la loro realtà godono del sesso in modo molto più completo dopo i 60 anni che ai 30.