Giorgio Servetto è il referente regionale di Euro-Toques

Diversi gli chef liguri aderenti a Euro-Toques presenti alla cerimonia della consegna della targa allo chef del ristorante Vignamare, Stella Verde Michelin, e legato da anni da grande amicizia con Enrico Derflingher, che lavora con impegno per far crescere l’associazione fondata in Italia da Gualtiero Marchesi e che oggi conta circa 300 aderenti.

La cerimonia si è svolta nell’incantevole Cascina Praie di Andora dove si trova il ristorante Vignamare, che ha ottenuto la prestigiosa stella verde Michelin con Giorgio Servetto, che è anche il direttore per il settore ristorazione del gruppo Peq Agri.

Un delizioso menù con prodotti dell’azienda agricola, elaborati con grande attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla cucina circolare ha permesso agli invitati alla festa di scoprire piatti legati alla tradizione del territorio e riproposti con grande tecnica e semplicità.

Il tutto accompagnato dagli ottimi vini dell’azienda che è proprietaria dei marchi Lupi, Cascina Praie, e Guglierame, con una citazione speciale per la bollicina Andarosa e una sorprendente Granaccia.

L’incontro è stata l’occasione per il presidente di Euro-Toques di presentare il protocollo ITA0039 per la tutela dei veri ristoranti italiani all’estero, attività che vede l’associazione impegnata con l’ente di certificazione Asacert e Coldiretti.

“Non cucina all’italiana, ma cucina italiana – ha spiegato Derflingher - e In seguito a un recente incontro con il ministro Francesco Lollobrigida abbiamo presentato questo strumento di tutela in una nostra ambasciata di grande autorevolezza nel mondo. Perché la certificazione dei ristoranti italiani fuori dai nostri confini è in primis una salvaguardia della loro onesta attività, in secondo luogo è una lotta senza quartiere contro il falso italiano. Euro-Toques è in prima linea per la tutela dei veri ristoranti italiani all’estero Certificare i veri ristoranti italiani nel mondo. Il made in Italy non può essere uno schermo dietro cui si può nascondere chiunque e qualsiasi prodotto per spacciarsi come autentico. Queste sono frodi ed Euro-Toques è in prima linea per bloccarle e sbugiardarle ai quattro venti. Con noi l’autorevolezza di Coldiretti, che in seconda battuta promuoverà delle campagne mirate focalizzate sulla nostra produzione agroalimentare”.