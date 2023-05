Scommesse sportive in Italia: quanto e dove scommettono gli italiani?

Il tema delle scommesse sportive è sempre caldo in Italia. Molti sono i giocatori italiani che ogni anno puntano somme importanti sul gioco d’azzardo, specialmente nelle scommesse sportive. A partire dal calcio, sono tanti gli sport su cui molti scommettono, ma spesso non si riesce a quantificare la cifra spesa, e la situazione può anche sfuggire di mano. Noi, per curiosità, abbiamo visto diverse statistiche sul gioco in Italia, e in questo articolo approfondiremo l’argomento, insieme a qualche consiglio per scommettere in maniera sicura.

Quanti scommettono in Italia?

Le scommesse sportive sono molto popolari nel nostro Paese. Partiamo dai dati: secondo le statistiche, nel 2019 gli italiani hanno speso oltre 7 miliardi di euro in scommesse sportive, rappresentando un aumento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente. I numeri si sono alzati dopo la pandemia, con un boom di scommesse online che hanno fatto guadagnare molto alle aziende di scommesse nonostante le difficoltà legate al Covid. Ciò dimostra che il mercato delle scommesse sportive continua a crescere e prosperare tra gli appassionati di sport italiani.

Il numero di giocatori italiani che partecipa alle scommesse sportive è molto alto. Parliamo di circa 15 milioni di giocatori ogni anno. Praticamente, il 25% della popolazione italiana partecipa alle scommesse sportive. Le scommesse sportive sono uno dei modi più comuni per giocare d'azzardo in Italia, in maniera comoda e protetta. La maggior parte degli appuntamenti sportivi offrono un'ampia gamma di opzioni per scommettere, con i giocatori che possono puntare sui risultati dei migliori eventi sportivi in tutto il mondo. Le scommesse possono essere fatte in numerosi modi, tra cui scommesse tradizionali, scommesse online, scommesse a quota fissa e scommesse in diretta, con la possibilità di seguire alcuni eventi in live dal proprio pc o smartphone.

Sempre più giocatori italiani stanno passando dalle scommesse su eventi sportivi tradizionali alle scommesse online. Secondo uno studio recente, più del 75% di tutte le scommesse sportive in Italia viene effettuato online. Anche i bookmaker online stanno prendendo piede in Italia grazie alle offerte e alle promozioni disponibili.

Dove scommettere: i siti e le app

Ma dove scommettono gli italiani? Come abbiamo visto in precedenza, molti sono passati alle scommesse online, puntando sui vari eventi dal proprio divano con un semplice smartphone. Uno dei migliori bookmaker disponibili in Italia è sicuramente Betfair Exchange, che negli ultimi anni hanno rivoluzionato il modo di scommettere online. Qui puoi trovare il loro sito, ma questo non è l’unico bookmaker degno di nota. Siti come Sisal e Better sono presenti da anni nel settore, così come SNAI e Eurobet che offrono diverse promozioni vantaggiose.

Tante sono le novità che questi bookmaker hanno portato, come la funzione Cash Out o la presenza degli eventi virtuali anche nelle applicazioni, ma diverse sono state le novità anche per il tema del Gioco Responsabile. Infatti, nella maggior parte dei siti o delle app dei bookmaker affermati in Italia è possibile limitare la propria spesa settimanale direttamente dal sito, al fine di limitare le spese ed evitare di diventare dipendenti