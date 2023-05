Savonese salvato sulle strade del Giro d'Italia, il racconto: "Ripreso il battito dopo 50 minuti, ci hanno detto che era morto e lo abbiamo resuscitato"

"In quei minuti non passava mai il tempo, ma ci abbiamo creduto e continuavamo a chiamarlo".

È emozionato Walter Biagiotti, vigile del fuoco ad Albenga e consigliere comunale di Zuccarello, nel raccontare ciò che è accaduto giovedì scorso in Veneto in provincia di Belluno.

Lui e altri tre amici, due colleghi Vincenzo Zandonella e Stefano Aicardi e uno, Renato Mattiauda, in pensione, per tre-quattro anni capoturno a Savona e per anni in servizio nella sezione albenganese, dopo l'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Caorle, stavano seguendo la corsa rosa sulla salita di Val di Zoldo.