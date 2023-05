Ato unico rifiuti, il Pd savonese: "Ok al nuovo Statuto e ai nuovi Patti Parasociali di SAT grande passo in avanti verso l'affidamento in house"

"L'approvazione all'unanimità, da parte dell'assemblea dei sindaci, del nuovo Statuto e dei nuovi Patti Parasociali di SAT è un grande passo in avanti verso l'affidamento in house del servizio per l'ATO rifiuti di Savona provincia. Il PD e gli amministratori di centrosinistra di ieri e di oggi sostengono da sempre la linea della gestione pubblica del servizio di raccolta rifiuti, una gestione che sia caratterizzata dal buon funzionamento del servizio come unico obiettivo, dalle massime tutele per i lavoratori e dalla massima vicinanza alle esigenze di cittadini e amministratori".

Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale del Partito Democratico, i consiglieri provinciali del Partito Democratico e il consigliere regionale savonese del Partito Democratico.

"Su questa posizione siamo stati capaci di costruire un consenso che va oltre i confini del centrosinistra e ieri, grazie al grande lavoro dei nostri amministratori provinciali e comunali, si è raggiunta l'unanimità su un passaggio determinante per raggiungere l'obiettivo finale. Ora occorre procedere speditamente per portare a termine gli ultimi adempimenti necessari all'affidamento" concludono dal Partito Democratico.