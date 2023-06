Arriva Fuori Maiolica: live painting sul lungomare Montale

Fuori Maiolica è una Art Experience unica nel proprio genere, che trasformerà Albisola Superiore in un vero e proprio laboratorio creativo.

Durante l'evento, artisti di fama internazionale come Erics One e 750 ML daranno vita a un progetto straordinario: la riqualificazione in live painting di una struttura in cemento armato situata sul lungomare E. Montale. L’opera d’arte finale, che prenderà il nome di Urban Pyramid, rappresenta un omaggio ai cromatismi delle tradizionali ceramiche albisolesi e vuole essere una celebrazione dello stretto legame storico e spirituale fra la città e il proprio mare.

Inserita nella cornice del Festival della Maiolica, l’Art Experience si svolgerà dal 29 maggio al 4 giugno 2023 e offrirà̀ al pubblico l’opportunità̀ di immergersi in una forma evoluta di Urban Art e di poter assistere alla messa in atto di tecniche artistiche complesse e sorprendenti. In tal modo, cittadini e turisti, potranno seguire giorno dopo giorno l’evoluzione dell’opera. Il cantiere stesso costituirà̀ uno spettacolo di grande impatto: gli artisti Erics One e 750 ML lavoreranno infatti su un trabattello ad altezza considerevole, in piedi ma anche sdraiati, secondo un’ispirazione che ricorda Michelangelo alla Sistina. Durante l’evento, in prossimità della struttura, sarà̀ presente il curatore e direttore progettuale Francesco Caputo, che dialogherà con il pubblico e offrirà il proprio supporto critico.

A margine dell'Art Experience, si terrà anche l’Urban Art Workshop, corso avanzato di tecnica pittorica applicata su superfici di grandi dimensioni promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Albisola Superiore e tenuto dagli urban artist Erics One e 750 ML. Il corso, che si svolgerà̀ il 6 giugno presso il vecchio cinema di Ellera (ex oratorio di San Lorenzo), mira a fornire una preparazione di taglio professionale agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.

A cura di Francesco Caputo, Art Curator, Art Manager e Art Critic.