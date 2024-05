"Loano Street Show", due giorni di spettacolo e divertimento con il festival degli artisti di strada

"Loano Street Show" scatterà sabato 1 giugno alle 10.00 e proseguirà fino a mezzanotte con la serata arricchita dallo street food nei bar e nei ristoranti del centro storico e della passeggiata. Domenica 2 giugno il via alle danze è previsto alle 10.00 con il sipario sull'evento che calerà alle 19.00. Negli stessi giorni sul lungomare di Loano sarà presente anche il mercatino dell'artigianato artistico, con maestri artigiani pronti a vendere le loro creazioni effettuate proprio sul posto. Nella due giorni, inoltre, non mancherà il divertimento anche per i più piccoli con truccabimbi, baby dance e go-kart a pedali.