Albenga, l'autore Maurizio "Pupi" Bracali presenta il libro "L'ispettore Calcagno e dintorni"

Dopo la felice esperienza al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove lo scrittore Maurizio "Pupi" Bracali ha presentato con successo la sua narrativa poliziesca incentrata sull'ispettore Calcagno, protagonista di sedici romanzi gialli ambientati nel ponente savonese, l'autore di Ceriale ripeterà la presentazione della sua produzione letteraria giovedì 16 maggio alle ore 17.30 ad Albenga, presso Casa Cultural in via Roma, 25, per la rassegna “Libri a tu per tu: Libri e autori visti da vicino”.

Sotto il titolo “Calcagno e dintorni: tutto quello che avreste voluto sapere sull'ispettore Calcagno”, Bracali dialogherà con la Prof.ssa Tiziana Minacapilli, sviscerando la personalità del suo poliziotto della porta accanto, alter ego dell’autore, e analizzando lo stile narrativo evolutosi attraverso il tempo e la stesura dei sedici romanzi finora pubblicati dalle “Edizioni del Delfino Moro”.

La conduttrice dell’incontro leggerà inoltre alcune pagine della produzione di Bracali. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.