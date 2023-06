Restyling della pineta dei Bottini di Celle, affidato l'incarico per una ricerca storica

Un restyling della pineta dei Bottini per renderla più fruibile dando vita a nuove iniziative.

Il comune di Celle ha avviato così un progetto per la messa in sicurezza e valorizzazione dello storico parco soggetto a vincolo dal 1954, grazie all'assegnazione tramite decreto ministeriale di un contributo di 164mila 944 euro per la progettazione definitiva esecutiva.

"Vogliamo partecipare ad un bando europeo per poterlo riqualificare facendolo diventare ancora di più uno spazio rispettoso per l'ambiente - ha detto il sindaco Caterina Mordeglia - si possono celebrare anche i matrimoni e vogliamo dar vita ad un'area per poter svolgere al meglio l'attività oltre a creare percorsi sensoriali per bambini e adulti".

Per poter proseguire con la progettazione il comune ha disposto di effettuare una ricerca storica bibliografica e archivistica e ha affidato l'incarico ad un architetto che ha già svolto per il Comune cellese lavori di restauro e risanamento conservativo con redazione di relazioni storiche su beni soggetti a vincolo monumentale.