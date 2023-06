Può essere utile scoprire come funziona il corso Baby Dance perché si parla di uno di preparazione alla danza che è destinato di solito a bambini in età prescolare cioè dai 3 ai 5 anni.

Di solito l'obiettivo di questo corso è molto semplice cioè provare a stimolare il bambino a una conoscenza del suo corpo grazie all'acquisizione del movimento a tempo di musica e al senso del ritmo.

Per quanto riguarda le canzoni usate, di solito sono tratte da musiche commerciali, cartoni o balli di gruppo che avranno la caratteristica di essere riconosciuti in maniera molto semplice dai bambini in modo che la lezione per loro non diventi un peso come se fosse la scuola, ma semplicemente un modo per divertirsi e svagarsi, imparando a danzare oltre che socializzare.

Proprio questo il motivo per il quale viene curato molto l'aspetto creativo nel senso che si tenderà a aumentare la capacità inventiva e a dare sfogo alla fantasia dei bambini, immaginando per esempio momenti di improvvisazione molto particolari.

Uno dei vantaggi in questo caso per un bambino è anche quello di imparare a fare parte di un gruppo interagendo, ma anche rispettare le regole, sempre nell'ottica però di socializzare con gli altri coetanei.

In pratica guida attraverso il ballo verranno fatti esercizi che saranno utili per migliorare la coordinazione del corpo ma anche per correggere la postura attraverso l'utilizzo di attrezzature come per esempio corde, materassini e tanto altro.

Nella maggior parte dei casi una lezione durerà 45 minuti e verrà fatta almeno due volte a settimana iniziando con una parte di riscaldamento per poi fare diversi balli di gruppo e anche esercizi mirati per la coordinazione, nonché saranno anche molto utili gli esercizi di stretching.

L 'importanza di trovare una scuola di danza che sia valida

Tutte queste attività sono svolte mantenendo sempre un'atmosfera divertente, gioiosa e creativa, cercando al contempo di trovare più modalità per non far annoiare i bambini perché per esempio ci saranno esercizi singoli ma anche altri che saranno fatti in gruppo o in coppia.

Di solito poi vengono organizzati anche dei paesaggi o almeno due l'anno dove i bambini si esibiscono per mostrare i loro miglioramenti fatti nel corso delle lezioni.

I genitori quindi saranno stimolati a dare loro figli questa grande possibilità sempre nell'ottica di una loro sana crescita: però per arrivare a questo obiettivo dovranno trovare una scuola di danza che sia veramente valida e che sia organizzata molto bene dal punto di vista della struttura che dovrà essere Rispettosa di alcuni standard igienici nonché dal punto di vista della sicurezza.

In più ci devono essere degli istruttori molto preparati e che siano bravi a coinvolgere i bambini nonché a creare con loro un rapporto di empatia, altrimenti tutto si rivelerà inutile.

Ed ecco perché i genitori prima di iscrivere i figli farebbero bene ad accertarsi su questo aspetto altrimenti il rischio è quello di spendere soldi inutilmente non facendo felice il proprio figlio.

Questa è una cosa non avrebbe senso perché è proprio quello l'obiettivo principale.