Savona, cerimonia conclusiva Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand: sarà presente Giovanni Vergottini, personalità dell'attivismo sociale

Il gran priore d’Italia e comandante generale del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso, dottor Giovanni Vergottini, sarà presente alla cerimonia conclusiva dell’importante evento del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand, alla sua seconda edizione.

La cerimonia conclusiva si terrà domenica 11 giugno alle ore 17 presso la prestigiosa sala espositiva -Caduti di Nassiriya- di Palazzo Nervi, Via Sormano, 12, a Savona. Durante l’evento, saranno conferite benemerenze a tre personalità di grande rilievo: Daniele Cassol, Ettore Gambaretto e Nat Russo.

Il dottor Giovanni Vergottini è una figura di spicco nell’ambito dell’attivismo culturale e sociale, con una laurea in Scienze politiche e un dottorato di ricerca in Acuologia Investigativa. Il suo passato e attuale impegno come presidente e socio fondatore dell’Accademia per gli Studi Balistici e come Dirigente del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem – Malta testimoniano il suo contributo significativo alla società. La partecipazione del dottor Vergottini rappresenta pertanto un ulteriore riconoscimento dell’importanza e del valore di questa manifestazione.

Il Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand si propone di preservare e promuovere la memoria di Aldo Capasso e Florette Morand, due importanti figure letterarie europee, e di conferire onorificenze al merito per ricompensare particolari benemerenze acquisite e l’impegno profuso verso la società.

Tutte le persone interessate all’arte, alla cultura e alla celebrazione di personalità meritevoli sono invitate a partecipare.” Sarà un’occasione unica per rendere omaggio a coloro che hanno contribuito in modo significativo all’arte, alla cultura e alla società, e per diffondere i valori e il lascito dei coniugi Capasso e Morand”, affermano gli organizzatori.