Problemi per la distribuzione dei bollini per la sosta ad Albisola. Assessore Brizzo: "Stiamo lavorando per migliorare il servizio"

"Scusandosi per i disagi che si sono venuti a creare nella distribuzione dei bollini per la sosta, la Albisola Servizi S.r.l. ci tiene a specificare che insieme agli uffici competenti del Comune di Albisola Superiore sono in corso le attività che porteranno alla modifica ed alla semplificazione del processo di emissione dei bollini".

A dirlo è l'assessore alle società partecipate di Albisola Superiore dopo i problemi e i rallentamenti dei giorni scorsi.

"Nel frattempo, da lunedì 12 giugno l’organico di Albisola Servizi è stato integrato con una unità di personale a supporto delle attività di back office, considerata l’elevata richiesta di bollini online, anche per consentire la costante apertura dei due sportelli di front office - prosegue l'assessore Brizzo - La totale revisione del servizio, che prevede nell’anno di maggiore affluenza l’emissione di circa 4000 tagliandi (dei quali l’80% nei mesi di maggio e giugno), avrà lo scopo di velocizzare, automatizzare e digitalizzare le procedure di erogazione dei bollini garantendo una più veloce fruizione del servizio da parte degli utenti, riducendo al minimo le “code”. Stiamo lavorando per migliorare il servizio".