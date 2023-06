Spotorno, ruba più di 40mila euro a un anziano: arrestato dai Carabinieri

Arrestato dai Carabinieri di Spotorno un 44enne italiano ritenuto responsabile del furto di oltre 40mila euro ai danni di un anziano spotornese avvenuto nel giugno 2022.

Prosegue senza interruzioni e con la massima determinazione l’attività di contrasto al fenomeno delle “truffe agli anziani”. Nella mattinata odierna, infatti, al termine di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, i Carabinieri della Stazione di Spotorno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato l’uomo.

Il 44enne, nel giugno dell’anno scorso, a Spotorno aveva avvicinato un 84enne che stava percorrendo la via Aurelia in bicicletta e, dopo una breve chiacchierata, lo aveva convinto a farsi accompagnare presso la casa del malcapitato, fingendo di dover effettuare una verifica dell’inquinamento dell’acquedotto, da cui, secondo alcune segnalazioni, sarebbe uscita “dell’acqua bianca” che poteva danneggiare il denaro in contanti conservato all’interno dell’abitazione.

L’anziano spotornese, preoccupato dall’eventualità prospettata, fece entrare in casa l’uomo, mostrandogli l’ingente somma di denaro contante (più di 40.000 euro), che aveva nascosto in un remoto angolo della casa. A quel punto, il “falso tecnico”, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, riuscì ad appropriarsi della somma, dandosi alla fuga.

I militari della Stazione di Spotorno, ricevuta la denuncia avevano avviato immediatamente le indagini anche di tipo tecnico, per risalire all’autore del reato. Per il buon esito dell’attività investigativa, in particolare, sono state fondamentali le immagini della videosorveglianza cittadina e l’analisi dei transiti autostradali.

I Carabinieri, dopo l’identificazione del presunto autore del reato, residente in un comune della provincia di Torino e l’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, hanno emesso le ordinanze di custodia cautelare eseguite in data odierna.

L’uomo è stato rintracciato oggi ed accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.