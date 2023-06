Albisola, emergenza cinghiali e raccolta rifiuti, Testa (Pd): “Alcuni comuni sono esempi virtuosi, perché non ispirarsi a loro?”

“La questione della raccolta dei rifiuti, in particolare dell'umido, sta diventando sempre più insostenibile per Albisola e la recente ordinanza comunale che vieta di dare da mangiare agli animali rappresenta l'unica soluzione, parziale ed inefficace, che l'attuale amministrazione ha proposto al fine di affrontare l'emergenza. Infatti il sistema di raccolta tramite mastelle è sicuramente vantaggioso dal punto di vista economico, tuttavia non è gestibile di fronte a branchi di cinghiali affamati, che sono più che in grado di aprirle”. Ad affermarlo Giovanni Testa, segretario del circolo PD di Albisola Superiore in merito all’emergenza cinghiali e il sistema di raccolta rifiuti nella cittadina.

“Sono stati avvistati degli esemplari addirittura sulla Passeggiata Montale, scene del genere causano un grave danno al turismo del nostro territorio – prosegue -. Ci chiediamo come mai al contrario di Varazze, Albenga o Alassio, il nostro comune non abbia mai valutato il sistema di raccolta, perlomeno dell'umido, tramite cassonetti di zona con chip, o in alternativa bidoni condominiali con chiave, sistemi che renderebbero molto più difficile agli ungulati di raggiungere i rifiuti, scoraggiandoli quindi dal recarsi assiduamente in città”.

“A nostro avviso, è necessario avviare una discussione in tal senso prima che possano accadere incidenti pericolosi. Inoltre, dato l'imminente cambio di gestione della raccolta dei rifiuti da Albisola Servizi a SAT, la situazione attuale dovrebbe rappresentare un'occasione per mettere mano radicalmente all'intero sistema – conclude Testa -, possibilmente ispirandosi agli esempi virtuosi e già sperimentati nei comuni del circondario”.