Oggi l'addio a don Aldo Mattei, parroco per 10 anni a Millesimo e Roccavignale

Nato a Viola nel 1950, era stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1975. Aveva prestato servizio in diversi comuni della valle, ma negli ultimi anni era parroco a Garessio per le parrocchie del Borgo (Maria Vergine Assunta), del Poggiolo (Sant'Antonio da Padova), Ponte (Santa Caterina), Trappa (San Bartolomeo) e amministratore parrocchiale di Mursecco, Priola e Casario, oltre a celebrare, insieme a padre Alessio e padre Michele, la Santa Messa per gli ospiti dell'Opera Pia Garelli.

Don Mattei era molto conosciuto anche in Val Bormida per aver prestato servizio per dieci anni nelle parrocchie di Millesimo e Roccavignale, prima del trasferimento, direzione Garessio, avvenuto nel 2010.