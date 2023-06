Savona, la fanno salire in auto, si fanno portare in casa e le rubano pensione e gioielli: raggirata 80enne

L'hanno fermata in Corso Ricci, fatta salire sulla loro macchina e poi saliti in casa le hanno svaligiato la cassaforte e rubato i gioielli e la pensione.

"È stata organizzata questa raccolta per non farla sentire sola più che per un discorso economico. Vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza, lei che è sempre vicina ai gatti e ha sempre chiesto poco" dice Fabrizio Parma che conosce l'anziana donna e che ha ricevuto il supporto per la raccolta di Maurizio e Cristina Scaramuzza della polleria Cri e Maury di Corso Tardy&Benech e di Paolo Baccino del bar The Balance della Darsena.