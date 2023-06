Sostenibilità e risparmio economico: alla scoperta delle macchine usate

In tempi odierni, la sostenibilità e il risparmio economico stanno al primo posto. Per chi ha l’esigenza di avere un’auto, la soluzione migliore potrebbe essere quella di comprare o noleggiare una macchina usata.

È chiaro che i veicoli usati possono nascondere dei pericoli e dei rischi, che soltanto coloro che ne capiscono (di meccanica), possono farsi un’idea più precisa. Nell’articolo che segue, vedremo quali accorgimenti bisognerebbe prendere se si valutasse un mezzo di seconda mano.

Inoltre, se stai cercando un modo per essere più rispettoso dell'ambiente senza gravare eccessivamente sul tuo portafoglio, il noleggio di un'auto usata potrebbe essere una buona opzione.

Macchine usate: tutto quello che bisogna sapere

Il mercato delle auto usate è molto pieno ed anche richiesto. Molti automobilisti si sono accorti nel corso del tempo, che è possibile ottenere un mezzo efficiente e funzionante, pur risparmiando tantissimi soldi iniziali (evitando l’acquisto di un veicolo nuovo e a KM 0).

Il problema delle vetture usate sta nell’incertezza del venditore. Se chi vende è un concessionario, potresti avere delle garanzie che un privato non potrebbe darti. Se chi vende è un privato stesso, dovrai approfondire la storicità del veicolo di tuo interesse.

È pur vero che ci sono delle soluzioni moderne e più sicure, come il noleggio a lungo termine di auto usate. In questo caso avresti la certezza che la società di autonoleggio, ti concede in locazione un mezzo privo di problemi, di ottime condizioni (meccaniche ed estetiche), e un chilometraggio reale.

In ogni caso vorremmo mostrarti i passaggi da fare per non compromettere la tua ricerca e per essere più minuzioso possibile.

Ricerca di mercato

La ricerca di mercato è alla base di tutto. Dovrai cercare per modello, per città, per chilometraggio, per condizioni e per età del veicolo. Tutti questi parametri – se comparati adeguatamente – ti restituiranno un prezzo orientativo ma su una base da cui partire.

In questo modo sai che oltre un certo prezzo per una vettura specifica e a delle condizioni ben precise, non potresti andare perché “fuori mercato”.

La stagionalità giusta

Così come per la frutta e per il cibo in generale, anche per le auto usate vige il concetto di stagionalità. Durante l’estate, molti automobilisti sono alla ricerca di vetture decappottabili, all’arrivo dell’inverno la ricerca dei SUV aumenta vertiginosamente.

All’aumentare della domanda – così come il commercio domina – inevitabilmente si alzano anche i prezzi (nuovo o usato che sia). Suggeriamo quindi, di effettuare delle ricerche fuori stagione, e nel caso delle vetture usate sfruttare dicembre, quando tutti pensano al Natale e le concessionarie sono interessate a “svuotare i magazzini”.

Privato o concessionario?

Questo è punto dolente del mercato delle macchine usate. Secondo i dati UNRAE*, durante il 2022 il 60% degli acquirenti hanno preferito comprare da un privato. Una percentuale molto elevata che quasi sicuramente è dettata dal prezzo inferiore che invece proporrebbe un concessionario di automobili.

È – potremmo dire - scontato che la scelta è soggettiva e varia in base alle proprie disponibilità economiche. Chi ha molta liquidità alle spalle, potrebbe optare per un concessionario, che rispetto al privato può dare delle garanzie e sicurezze aggiuntive.

Sicurezze e garanzie, che acquistando da un privato non si potrebbero avere. In quel caso è indispensabile portar con sé un meccanico di fiducia, che sappia mostrarci al meglio eventuali problematiche o situazioni da approfondire.

Come già accennato, come terza soluzione ci sarebbe il noleggio delle auto usate. Una opzione che dà altrettante garanzie e sicurezze, che andrebbero a rasserenare l’automobilista.

Test drive e condizioni dell’auto

Chi non conosce un determinato modello, o comunque vorrebbe provarlo con un bel test drive per accertarsi delle sue condizioni meccaniche e delle prestazioni, può farlo liberamente. Nel caso di vendita da un privato, ti suggeriamo di portar con te il tuo meccanico di fiducia.

Lo stesso potremmo dire con una concessionaria auto, ma è chiaro che questo dipenderà dalla risposta che ti verrà data in sede. Come ultimo step, potresti tentare – senza paura – di contrattare sul prezzo, specialmente se il venditore è una concessionaria e ti consegna il veicolo senza o a metà carburante.

Parlando di condizioni dell’auto, è importante sottolineare il chilometraggio. Spesso i chilometri vengono messi come priorità assoluta, senza badare al fatto che molti modelli sono progettati per superare abbondantemente i 100 mila chilometri.

Ecco quindi, che tali modelli (progettati per altissime prestazioni), pur avendo molti chilometri, potrebbero rivelarsi delle ottime soluzioni con un risparmio economico elevato.

Documenti dell’automobile

Infine, prima di concludere qualsiasi trattativa, ti suggeriamo di farti rilasciare tutti i documenti relativi alla vettura, accertandoti che sia tutto in regola: carta di circolazione, pagamento delle tasse automobilistiche e dell'IPT (Imposta Provinciale di Transizione), bollo auto, ed eventuali revisioni.

È scontato dirlo, ma pur sempre importante, che nel caso in cui ci sia un documento fuorviante, o non a posto con i pagamenti ad esempio, è possibile proseguire con la trattiva del prezzo, facendo notare quel che manca, e l’importanza che ottiene nella conclusione della trattativa stessa.